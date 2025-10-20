Якщо ви ще не визначилися з напрямком, але прагнете осінньої подорожі у 2025 році – гляньте на ці 5 місць. 24 Канал із посиланням на ukrainetravelers розповість про них докладніше.

Осінь в Україні: куди поїхати, щоб побачити найгарніші природні та історичні локації?

Музей просто неба "Пирогів" під Києвом. Тут зібрана велика колекція української народної архітектури та культурних пам'яток. Осінній Пирогів наповнений запахами стиглих плодів, прілого листя та димом із дерев'яних хатинок, що формують справжню атмосферу українського села.​

Розкішний і романтичний Софіївський парк у місті Умань. Листя тут восени змінює колір на золотаво-червоний, фонтани та ставки відбивають осіннє небо, а повітря наповнюється свіжістю. Це ідеальне місце для прогулянок, релаксу і фото, без літньої метушні туристів.​

Хотинська фортеця на березі Дністра – одна з наймогутніших середньовічних в Україні. Восени тут проводять історичні фестивалі, а навколишні пагорби вкриває золото, що створює неповторні краєвиди. Це місце ідеальне для тих, хто любить поєднувати природу з історією.​

Актівський каньйон на Миколаївщині. Це дивовижне природне утворення зі стрімкими скелями й прозорою річкою Мертвовод. Осінь тут – чудова пора для походів, а яскраве фарбування лісів і чисте повітря створюють незабутню атмосферу пригоди.

І, нарешті, Тунель кохання у Клевані, це Рівненська область. Природний зелений коридор, утворений деревами вздовж залізничної колії. Це місце особливо популярне восени, коли листя утворює яскравий килим. Як зазначає "РБК-Україна", за легендою, у тунелі можна відчути особливу енергетику, яка підсилює почуття. Відтак закохані пари, які крізь нього проходили, ставали міцнішими.

Зверніть увагу: до цього всього варто обов'язково додати Карпати. Це може бути Яремче чи Буковель, або Верховина, або навіть усі згадані. І, звісно, дорогою заскочити на Закарпаття буде дуже вдалим рішенням.

Що слід пам'ятати любителям мандрувати восени?