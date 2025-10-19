Вони вражають своєю осінньою красою та надихають мандрівників. І 24 Канал із посиланням на ukrainian_travels розповість про них докладніше.
Осінь у Карпатах: які 5 неймовірних місць має побачити кожен мандрівник?
Хребет Свидовець. Це унікальний природний комплекс, де багато полонин, озер та рідкісних рослин. Осінь тут – час, коли дні все ще м'які, а гірська рослинність вже переливається жовтогарячим і червоним, створюючи неповторні пейзажі. Місцеві стежки ідеально підходять для піших походів, а осінні прогулянки тут наповнені спокоєм і видовищними краєвидами.
Полонина Боржава. Це одна з найбільших і наймальовничіших полонин Карпат близько 50 кілометрів завдовжки. Боржава має велике екологічне значення, входить до мережі охоронних територій смарагдової мережі Європи. Восени тут багата фауна і флора, а слухати пташиний спів та милуватися килимом із золото-червоної хвої – справжнє щастя.
РЛС "Памір". На горі Томнатик стоїть цей колишній стратегічний об'єкт, сьогодні ж – популярний туристичний. Як зазначає Укрінформ, у найбільшому куполі тут була "Дубрава-5Н84" – одна з найпотужніших у ППО СРСР мобільних радіолокаційних станцій. Восени сюди прийти легко і цікаво – вже немає навали туристів, а погода ще дозволяє насолодитися панорамами.
Озеро Бребенескул. Це найвище в Україні, 1801 метр, гірське озеро, розташоване у льодовиковому карі Чорногірського масиву. Озеро особливо гарне восени, коли навколо стеляться тумани, огинаючи кольорові луки, а вода виблискує з віконець. Ідеальне місце для любителів тиші, природи та фотографування.
Село Колочава. Це унікальний осередок етнографії з безліччю музеїв просто неба. Восени тут можна поєднати прогулянки мальовничими лісами та ознайомлення з гуцульською культурою. Село має багату історію і пропонує гостям численні туристичні маршрути й місцеві гастрономічні шедеври.
Саме восени варто відвідати ці 5 найчарівніших місць у Карпатах / Дивіться фото ukrainian_travels
Які ще туристичні магніти Карпат варто відвідати?
Озеро Синевир – найбільше і найвідоміше карпатське озеро, яке восени стає справжньою природною казкою з яскравими кольорами навколишнього лісу.
Говерла – найвища вершина України, 2061 метр, яка в осінній період пропонує неймовірні панорами з приголомшливими кольорами Карпат.
Скелі Довбуша в Яремчі – легендарне місце, пов'язане з ім'ям лідера опришків. Восени скелі оточені позолотілою зеленню, а ще таємницями та прикметами.