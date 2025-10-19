Вони вражають своєю осінньою красою та надихають мандрівників. І 24 Канал із посиланням на ukrainian_travels розповість про них докладніше.

Осінь у Карпатах: які 5 неймовірних місць має побачити кожен мандрівник?

Хребет Свидовець. Це унікальний природний комплекс, де багато полонин, озер та рідкісних рослин. Осінь тут – час, коли дні все ще м'які, а гірська рослинність вже переливається жовтогарячим і червоним, створюючи неповторні пейзажі. Місцеві стежки ідеально підходять для піших походів, а осінні прогулянки тут наповнені спокоєм і видовищними краєвидами.​

Полонина Боржава. Це одна з найбільших і наймальовничіших полонин Карпат близько 50 кілометрів завдовжки. Боржава має велике екологічне значення, входить до мережі охоронних територій смарагдової мережі Європи. Восени тут багата фауна і флора, а слухати пташиний спів та милуватися килимом із золото-червоної хвої – справжнє щастя.​

РЛС "Памір". На горі Томнатик стоїть цей колишній стратегічний об'єкт, сьогодні ж – популярний туристичний. Як зазначає Укрінформ, у найбільшому куполі тут була "Дубрава-5Н84" – одна з найпотужніших у ППО СРСР мобільних радіолокаційних станцій. Восени сюди прийти легко і цікаво – вже немає навали туристів, а погода ще дозволяє насолодитися панорамами.

Озеро Бребенескул. Це найвище в Україні, 1801 метр, гірське озеро, розташоване у льодовиковому карі Чорногірського масиву. Озеро особливо гарне восени, коли навколо стеляться тумани, огинаючи кольорові луки, а вода виблискує з віконець. Ідеальне місце для любителів тиші, природи та фотографування.​

Село Колочава. Це унікальний осередок етнографії з безліччю музеїв просто неба. Восени тут можна поєднати прогулянки мальовничими лісами та ознайомлення з гуцульською культурою. Село має багату історію і пропонує гостям численні туристичні маршрути й місцеві гастрономічні шедеври.

Саме восени варто відвідати ці 5 найчарівніших місць у Карпатах / Дивіться фото ukrainian_travels

