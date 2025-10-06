І от цікаво, з якої точки можна побачити їх усі? 24 Канал із посиланням на сайт Карпатського національного природного парку розповість про це докладніше.

Дивіться також Українка поділилась 10 порадами, які знадобляться кожному, хто йде у соло-похід горами

Звідки видно всі двотисячники Чорногірського хребта?

Двотисячники, тобто гори у понад 2000 метрів заввишки, України – це Говерла, Бребенескул, Піп Іван, Петрос, Ребра та Гутин Томнатик. І однією з найбільш унікальних оглядових точок для усіх цих гір є Туркул.

Ця гора 1933 метри заввишки розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. І з її вершини відкривається одна з найкращих панорам Чорногори.

Саме тут можна окинути поглядом практично всі двотисячники. На заході – суворий Петрос, ближче – популярна Говерла, трохи південніше – Піп Іван з обсерваторією "Білий Слон". Видно також віддалені Ребра та Гутин Томнатик, і навіть озеро Несамовите та Бребенескул.

Звісно, не факт, що пощастить побачити всі. Це дуже залежить від погоди та вдачі туриста. А проте – чому б не спробувати?

Тим більше що маршрут на зазначену точку не вважають одним із найскладніших. Тому він ідеальний для початківців, фотографів і справжніх фанатів гірських панорам.

Краєвиди з гори Туркул – унікальної точки Карпат / Дивіться фото anna_reklinska

Зверніть увагу: як зазначає портал karpatium.com, кілька маршрутів можуть привести на Туркул – це зелений маркований з села Бистрець через Шпиці, жовтий із бази Заросляк, або синій від Говерли.

До речі, Туркул надихає не лише краєвидами. Тут трапляються рідкісні рослини й птахи, а навколо – льодовикові озера, чисті полонини та кам'яні стовпи.

Які ще особливі локації у Карпатах варто відвідати?