Де у Львові розташована наймоторошніша локація?
У Львові багато мешканців не лише знають про колишній винзавод "Укрвино" на Погулянці, а й чули численні моторошні історії, пов'язані з цією локацією. Навколо занедбаної будівлі роками формується атмосфера таємничості й страху: існує чимало легенд, які передаються з уст в уста.
Люди, що наважувалися заходити всередину колишнього заводу, часто розповідають про дивні відчуття та незрозумілі явища. За їхніми словами, у приміщеннях чути сторонні звуки, кроки й глухий шум, ніби хтось перебуває поруч. У момент входу до старої споруди в багатьох зникає мобільний зв'язок, а під час спроб записати відео, згодом можна почути ледь чутний шепіт на тлі тиші.
Одна з найвідоміших історій пов'язана з охоронцем, який колись чергував на території заводу. Він вирішив зайти всередину будівлі, але, пройшовши лише кілька метрів, помітив групу незнайомих людей, що стояли неподалік і мовчки дивилися на нього. Не розуміючи їхніх намірів і відчувши сильний страх та небезпеку, чоловік поспіхом залишив приміщення. Після цього, за його словами, він більше ніколи не заходив всередину колишнього винзаводу.
Яка історія створення винзаводу "Укрвино"?
У 1948 році на Погулянці, на місці колишнього бровару та ресторану Йогана Кляйна, збудували один із перших об'єктів радянської промисловості у Львові – виноробний завод "Укрвино", розповідається в публікації сторінки "Втрачені пам'ятки Львова". Підприємство розташовувалося за адресою вулиця Погулянка, 26, неподалік центру творчості дітей та юнацтва "Галичина".
Винзавод зараз / фото Павла Черкашина
Впродовж другої половини 20 століття львівський державний винзавод був стабільним серед місцевої промисловості. Він працював на виноматеріалах, що надходили з різних регіонів колишнього СРСР, і випускав широкий асортимент алкогольної продукції. Наприкінці 1990-х років завод виробляв популярний вермут "Квіти Погулянки". Серед інших відомих напоїв: бальзам "Старий Львів", вина "Великоднє", "Альмінська долина", "Високий замок". Крім цього, підприємство здійснювало розлив 95-відсоткового спирту.
Після розпаду Радянського Союзу завод поступово занепав. У 1999 – 2003 роках частину виробничих корпусів було розібрано та демонтовано, а саме підприємство збанкрутувало. Майно винзаводу виставили на аукціон.
Зараз територія колишнього "Укрвина" перебуває у стані руїни. 8 жовтня 2017 року в одному з корпусів сталася пожежа, внаслідок якої було знищено дах і дерев'яні перекриття. Нещодавно майно заводу продали за 6,16 мільйона гривень бізнесмену з Дніпра. Водночас у Львівській міській раді заявили, що не дозволять забудову цієї ділянки, а проведений аукціон назвали аферою.
На винзавод "Укрвино" ні в якому разі не треба ходити, адже це може бути дуже небезпечно!
