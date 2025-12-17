Мовиться про будинок колишнього Празького банку на розі проспекту Свободи та вулиці Гнатюка. 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про нього докладніше.

Який вигляд має банк у Львові, який легко сплутати з Ґрінґотсом?

У центрі Львова розташована ця монументальна сецесійна споруда, що за формами, масштабом і атмосферою легко могла стати прототипом Ґрінґотсу. А чим вона була та що там насправді?

Будівлю звели в 1911 – 1912 роках за проєктом чеського архітектора Матвія Блехи у стилі пізньої сецесії, точніше – чеського модерну. Вона одразу стала однією з найпомітніших банківських пам'яток Львова, адже її й зводили під Празький банк.

Як зазначає Tvoemisto.tv, Празький кредитний банк був одним із найавторитетніших та найвідоміших, відтак і до його будівництва ставилися з особливою увагою. Постати мала не просто будівля, а символ сили та стабільності.

Так і виник Г-подібний п’ятиповерховий об’єм із високим дахом і здатним вразити наріжним куполом над еркером. Це формувало враження міцної фортеці, а не просто офісної будівлі.

Фасади зробили у вертикальних ритмах – високі прямокутні вікна, причілки, барельєфи та домінантний наріжний еркер з високим куполом, який виступає над дахом. Внутрішній простір – коридорно-зального типу, з великим операційним залом і вестибюлем на першому поверсі.

Сьогодні у будівлі розташований бізнес-центр "Банку Бізнесу". Але зовнішній її вигляд майже не змінився з часу зведення, тож локація залишається цікавим тлом для фото, здатних переносити до світу магії.

