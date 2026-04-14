13 квітня 2026 року частина відомого Тараканівського форту обвалилася. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив старший викладач КНУБА Андрій Швачко.
Що сталося з Тараканівським фортом?
Частина Тараканівського форту обвалилася через його критично занедбаний стан і багаторічну відсутність реставрації. Споруда з кінця 19 століття поступово руйнується під впливом часу, вологи, промерзання ґрунтів і рослинності, яка активно розростається в стінах і підземних ходах. Оскільки об'єкт офіційно закритий і не перебуває під належним доглядом, конструкції поступово втрачають міцність, що й призвело до обвалу однієї з ділянок.
Обвалена частина / фото Андрія Швачка
Чим унікальний Тараканівський форт?
Тараканівський форт – це одна з найвідоміших фортифікаційних споруд України, яка приваблює туристів своєю ефектною архітектурою та масштабною системою підземних ходів і укріплень, частково прихованих у заростях і земляних валах.
Попри аварійний стан, об'єкт зберігає атмосферу "занедбаної фортеці", що робить його популярним місцем для дослідників, фотографів і прихильників екстремального туризму. Важливу роль у популярності форту відіграє і його насичена історія: він був збудований як частина оборонної системи на західному кордоні імперії, пережив бойові дії Першої світової війни та переходив під контроль різних армій.
Ще одна особливість – це навколишні легенди та міфи, які роками додають місцю загадковості. Через складну систему підземель і погану збереженість споруди форт часто сприймають як "таємничий лабіринт", де легко заблукати, що лише підсилює інтерес до нього як до одного з наймістичніших об'єктів Рівненщини.
