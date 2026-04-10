У самому центрі Львова, просто за непримітною брамою на площі Галицькій, ховається справжній аристократичний скарб палац Бесядецьких. З посиланням на Львівську міську раду, розповідаємо найцікавіші деталі про цю будівлю.

Дивіться також Ще красивіша, ніж раніше: у Львові знову відкрита одна з найвідоміших каплиць міста

Чим унікальний палац Бесядецьких?

Ця елегантна будівля поєднує в собі одразу кілька стилів: від витонченого рококо до стриманого неокласицизму, зберігаючи атмосферу старого міста 18 – 19 століть. Палац розташований у глибині подвір'я, за садом і кам'яною огорожею, що додає йому ще більше камерності та загадковості.

Його фасад прикрашають вікна з рокайльним декором, а над входом є кам'яний картуш із родинним гербом. Свого часу резиденція належала не лише Бесядецьким, а й впливовим родам Бєльських, Потоцьких і Коморовських. Першу будівлю звели ще у 18 столітті, а вже у 1756 році її перебудували за проєктом архітектора П'єр Ріко де Тіржель.



Палац Бесядецьких раніше / фото Вікіпедії

Пізніше інтер'єри оновлювали у 19 столітті, а остаточний вигляд палац отримав після реконструкції 1934 року. Попри численні зміни, всередині й досі можна побачити унікальні деталі, зокрема ампірний скульптурний фриз, який приписують львівському майстру Йоганн-Баптист Шімзер.

У радянський період у будівлі розміщувалася обласна бібліотека, а сьогодні вона перебуває у власності Львівського національного університету імені Івана Франка. Попри це, палац і далі "живе", зберігаючи багатошарову історію своїх стін, хоча й потребує масштабної реставрації.

Дивіться також Скандал у мережі: чому українці розсварилися через локацію для відпочинку біля Львова

Ще у липні 2024 року Львівський національний університет імені Івана Франка повинен був розпочати роботи з відновлення палацу Бесядецьких, повідомляє офіс охорони культурної спадщини. Проєкт реставрації погоджений Міністерством культури та інформаційної політики України, зокрема ескізну частину схвалено у 2023 році, а дозвіл на виконання робіт видано у червні 2024-го.

Як виглядав палац станом на 2025 рік / фото Urbis Air

Серед першочергових завдань були: укріплення аварійних конструкцій, відновлення даху, очищення території та дослідження стану історичних елементів будівлі.

