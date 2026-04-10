У самому центрі Львова, просто за непримітною брамою на площі Галицькій, ховається справжній аристократичний скарб палац Бесядецьких. З посиланням на Львівську міську раду, розповідаємо найцікавіші деталі про цю будівлю.
Чим унікальний палац Бесядецьких?
Ця елегантна будівля поєднує в собі одразу кілька стилів: від витонченого рококо до стриманого неокласицизму, зберігаючи атмосферу старого міста 18 – 19 століть. Палац розташований у глибині подвір'я, за садом і кам'яною огорожею, що додає йому ще більше камерності та загадковості.
Його фасад прикрашають вікна з рокайльним декором, а над входом є кам'яний картуш із родинним гербом. Свого часу резиденція належала не лише Бесядецьким, а й впливовим родам Бєльських, Потоцьких і Коморовських. Першу будівлю звели ще у 18 столітті, а вже у 1756 році її перебудували за проєктом архітектора П'єр Ріко де Тіржель.
Палац Бесядецьких раніше
Пізніше інтер'єри оновлювали у 19 столітті, а остаточний вигляд палац отримав після реконструкції 1934 року. Попри численні зміни, всередині й досі можна побачити унікальні деталі, зокрема ампірний скульптурний фриз, який приписують львівському майстру Йоганн-Баптист Шімзер.
У радянський період у будівлі розміщувалася обласна бібліотека, а сьогодні вона перебуває у власності Львівського національного університету імені Івана Франка. Попри це, палац і далі "живе", зберігаючи багатошарову історію своїх стін, хоча й потребує масштабної реставрації.
Ще у липні 2024 року Львівський національний університет імені Івана Франка повинен був розпочати роботи з відновлення палацу Бесядецьких, повідомляє офіс охорони культурної спадщини. Проєкт реставрації погоджений Міністерством культури та інформаційної політики України, зокрема ескізну частину схвалено у 2023 році, а дозвіл на виконання робіт видано у червні 2024-го.
Як виглядав палац станом на 2025 рік
Серед першочергових завдань були: укріплення аварійних конструкцій, відновлення даху, очищення території та дослідження стану історичних елементів будівлі.
Які локації Львівщини вам будуть цікаві?
Ми нещодавно розповідали про справжній палац Бріджертонів на Львівщині. Мова йде про палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці. Він заснований у 17 столітті, вражав своєю розкішшю та історією, але був розграбований у 1939 році. Але у 2014 році палац викупили три родини зі Львівщини, які наразі працюють над його відновленням, повертаючи йому історичну цінність.
Або ж, де у Львові побачити палац гіпсових королів. На вулиці Коновальця, 47 стоїть вишукана вілла – ця споруда у стилі необароко постала у 1893 році з проєкту відомого архітектора Яна Пєрося для дружини Йозефа Франца – гіпсового короля.