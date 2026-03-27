Після виходу 4 сезону серіалу "Бріджертони", всі надихнулися атмосферою палаців і світського життя. З посиланням на пост olya__d, ми хочемо розповісти про неймовірну локацію неподалік Львова, яка подарує відчуття тієї самої розкоші та елегантності. І саме зараз, коли вже настала весна, місцевість ідеально підходить для фотосесій або просто прогулянок на свіжому повітрі.
Де біля Львова відвідати палац з атмосферою Бріджертонів?
Недалеко від Львова розташоване селище Любінь Великий, багате на пам'ятки та неймовірну атмосферу минулого. Тут можна побачити старі храми, але найцікавішим є один із найвражаючих палаців Львівщини – палац Бруницьких.
У другій половині 19 століття палац перейшов у власність барона Костянтина Бруницького, а архітектор Ян Шульц у 1909 – 1910 роках зробив перебудову, завдяки якій палац отримав сучасний вигляд у стилі необароко, розповідає Photo.lviv.in.ua. Серед декоративних деталей збереглися герби Бруницьких і Шимановських, а парк навколо закладено ще у 17 столітті, з рідкісними деревами: платанами, ялинами та тополями.
Палац Бруницьких / фото з платформи тредс
Інтер'єри до наших днів не дійшли у первісному вигляді, проте палац славився меблями у стилі Людовика XV, венеціанським жирандолем та бібліотекою з понад тисячею томів різними мовами. Після занепаду у 2000-х завдяки фінансовій підтримці швейцарського благодійника Роберта Готса палац відреставрували у 2006 – 2007 роках.
Від Львова до Великого Любеня їхати близько 30 кілометрів. Найзручніше дістатися туди автомобілем або рейсовим автобусом у напрямку Городка.
Які ще локації Львівської області варто побачити?
Нещодавно ми розповідали, куди поїхати відпочити на Львівщині. Однією з локацій є оглядовий майданчик у селі Рибник. Це мальовниче місце, з якого можна побачити звивисте русло річки Стрий та неймовірні краєвиди гір. Щоб на довше затриматися у цій місцевості, можна організувати пікнік.
Або ж, куди поїхати у гори у Львівській області. Наприклад, є гора Магура – 1362,7 метра. Вона розташована на межі Стрийського району Львівської області та Долинського району Івано-Франківської області.