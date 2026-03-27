Весна вже настала: потепліло та виглянуло сонечко, тому – це ідеальна нагода планувати вихідні. Чому б не обрати щось незвичайне та відкрити для себе нові локації? З посиланням на пост vadymgrinko, ми розповімо про декілька місць біля Львова, де можна цікаво провести час.

Де біля Львова можна класно відпочити?

Найперше – це Підгірці. В одному селі можна побачити і містичний замок, і справжній шедевр храмової архітектури. Є ще інші Підгірці – тут важливо не переплутати: є палац Яблоновських і Броницький палац. Розкішні й величні місця, які варто відвідати.

Особливо вас вразить Тустань. Колись там була фортеця, зараз же руїни, але такі масштабні, що перехоплює подих. Раніше фортеця слугувала митницею між Галицько-Волинським князівством і Угорщиною, а пізніше між Польським королівством і Угорщиною. Відкриття архітектора й археолога Михайла Рожка у 1971 році показало, що ця наскельна фортеця не має аналогів у Європі.

Ще одним класним місцем буде Брюховицький ліс з боку мікрорайону Рясне – ідеальне місце для активного відпочинку на природі, пише Lviv Travel. Тут облаштовані спеціальні місця для пікніків і багаття, тож можна взяти з собою м'ясо, овочі чи складані меблі для комфортного відпочинку.



Брюховицький ліс / фото Lviv Travel

Ліс приваблює любителів велоспорту, піших прогулянок та ігор із м'ячами та бадмінтоном. Дістатися сюди легко як власним транспортом, так і маршрутками з центру Львова, а під час прогулянки можна милуватися унікальними деревами та рослинністю цієї мальовничої зони між Львовом і селищем Брюховичі.

