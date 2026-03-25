24 березня 2026 року внаслідок атаки російських безпілотників, зокрема через удар "Шахеда", було пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря. Далі, з посиланням на "Твоє місто" та 032.ua, ми хочемо розповісти детальніше про історію цього місця та його цікаві особливості.

Історія церкви святого Андрія у Львові: як будували культову споруду?

Церква святого Андрія у Львові, відома як колишній Бернардинський костел, є однією з найвизначніших архітектурних пам'яток міста. Перший дерев'яний монастир на місці сучасної споруди з'явився ще у 15 столітті. У 1460 році вперше згадується Бернардинський храм, а кошти на його будівництво пожертвував львівський староста Андрій Одровонж зі Спрови.

Втім, історія була непростою – монастир неодноразово знищували під час воєн і пожеж. Після відбудови його знову зруйнували у 1511 році під час облоги Львова, але згодом споруду відновили.

Коли почалося будівництво сучасної церкви?

Будівництво нинішнього храму розпочалося у 1600 році і тривало до 1630-х. Спочатку роботи вів архітектор Павло Римлянин, а згодом Амброзій Прихильний. Церкву зводили з тесаного каменю, її довжина становить понад 57 метрів, а висота близько 22 метрів. З 1603 року будівництво було офіційно дозволене королем за умови, що монастир матиме оборонні функції.

Чим відомий архітектурний ансамбль храму?

До комплексу церкви святого Андрія входять не лише сам храм, а також:

монастирські келії;

оборонні мури;

вежа-дзвіниця;

ротонда з криницею;

колона святого Яна з Дуклі;

Комплекс мав оборонне значення і входив до системи захисту міста. Інтер'єр церкви вражає дерев'яними різьбленими вівтарями та розписаними фресками склепіннями. У 1738 – 1740 роках інтер'єр оздобив ченець Венедикт Мазуркевич. Підлогу храму згодом замінили на мармурову, що додало ще більшої урочистості простору.

Чим цікаві вежа та дзвіниця?

Поруч із храмом розташована вежа висотою 38 метрів, а також дзвіниця, збудована у 1734 році. У 18 столітті на вежі встановили годинник, який певний час був головним міським годинником Львова. Дзвіниця також виконувала оборонну функцію і слугувала для спостереження за містом.

Яка історія криниці та ротонди?

Біля церкви є криниця, яку викопали ще у 17 столітті. У 1761 році над нею збудували ротонду – невелику архітектурну споруду у вигляді альтанки з куполом. За переказами, саме на цьому місці було поховано святого Яна з Дуклі, і джерело, що забило згодом, вважали чудом.

Що сталося з монастирем у пізніші часи?

У 1784 році Бернардинський орден було ліквідовано. Після цього монастирські приміщення почали використовувати для адміністративних потреб – тут розмістили архів, гімназію та пошту. Сам храм став парафіяльним.

Сьогодні ж церква святого Андрія є чинною греко-католицькою святинею та однією з найвідоміших архітектурних пам'яток Львова. У приміщеннях колишнього монастиря нині розташовані центральний державний історичний архів України, а також навчальні та культурні установи.

