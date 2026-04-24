Не всі знають, що пляж Ланжерон названий на честь французького аристократа – графа Луї Олександра Андро де Ланжерона, який був генерал-губернатором Новоросійського краю. Цікавою історією одеського пляжу поділилися на тікток-сторінці @this_is_mama_odesa.

Що відомо про історію Ланжерону?

200 років тому граф Ланжерон вирішив збудувати дачу на березі Чорного моря в Одесі. За розміром ця дача була як цілий маєток, однак до нині залишилася лише арка, яку встановили у 1830 році, а у 2013 році – реставрували. Колись вона прикрашала в'їзд на графську дачу, а сьогодні є нагадуванням минулої величі.

Ланжерон часто влаштовував на дачі різні вечірки та бали, де збиралася уся аристократія, а після смерті заповів це місце місту. Однак він поставив умову – пляж мають зробити громадським, щоб він став доступним усіх одеситам. На той час громадських пляжів у місті не було, тож Ланжерон став першим.



Пляж Ланжерон у минулому / Фото Туристичного порталу Одеси

На Ланжероні у той час облаштовували купальні, які спершу були платними і лише згодом їх зробили доступними для простого люду. Цікаво, що пляж мав зовсім інший вигляд, ніж зараз – він був вузький, кам'янистий, оточений скелями та схилами. Усе змінилося після великого зсуву у 1953 році. Тоді місцева влада перейнялася проблемою і в 1960-х провела велику реконструкцію берегової лінії, яка отримала той вигляд що є сьогодні – схили зробили пологими, а сам пляж ширшим.

До речі, радянська влада намагалася перейменувати пляж на "Комсомольський" і навіть змінила напис на арці. Однак, як пише Туристичний портал Одеси, це було марно – місцеве населення продовжувало називати його Ланжерон.

Нині Ланжерон є одним з найпопулярніших пляжів Одеси – тут є ресторани, клуби, пішохідна набережна тощо. Вхід на пляж безкоштовний, але за шезлонг треба заплатити, або ж можна постелити рушник.

