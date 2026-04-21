Червень – один із найвдаліших місяців для подорожей Європою: погода вже стабільно тепла, море поступово прогрівається, а ціни ще не досягли пікових літніх значень. До того ж туристів значно менше, ніж у липні – серпні. Експерти радять звернути увагу на декілька популярних напрямків, які поєднують сонячну погоду, доступність і комфортний переліт, розповідає Mirror.

Куди поїхати на море у червні: топ сонячних напрямків

Алгарве, Португалія

Алгарве – один із найкрасивіших прибережних регіонів Європи, відомий своїми скелями, печерами та широкими піщаними пляжами. У червні температура повітря сягає від + 26 до + 28 градусів, що ідеально підходить для пляжного відпочинку без виснажливої спеки.

Регіон також славиться гастрономією: свіжі морепродукти, риба на грилі та локальні вина є невід'ємною частиною відпустки. Ввечері тут приємно прохолодніше, тому можна комфортно гуляти або вечеряти на терасах біля океану.

Канарські острови, Іспанія

Канари – це напрямок із майже гарантованою сонячною погодою цілий рік. У червні тут близько від + 25 до + 27 градусів, що робить відпочинок максимально комфортним.

Тенерифе підійде для тих, хто шукає активне нічне життя та великі курорти, Лансароте – для поціновувачів незвичних вулканічних пейзажів, а Гран-Канарія пропонує баланс між активністю та спокоєм. Це хороший варіант як для пар, так і для сімей.

Валлетта, Мальта

Мальта – це поєднання моря, історії та активного відпочинку. У червні тут приблизно від + 27 до + 29 градусів, а море вже комфортне для купання. Окрім пляжів, туристи можуть досліджувати стародавні храми, фортеці та музеї. Популярні також морські екскурсії до острова Гозо або Блакитної лагуни. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче поєднати пляж і культурну програму.

Лазурний берег, Франція

Французька Рив'єра асоціюється з розкішшю, але в червні тут ще можна відпочити без пікових натовпів і захмарних цін. Ніцца – чудова база для подорожі з пляжами, старим містом і набережною, Сен-Тропе приваблює атмосферою гламуру, а Ез середньовічною архітектурою та краєвидами. Це ідеальний напрямок для романтичної відпустки.

Амальфітанське узбережжя, Італія

Амальфі – це листівкові краєвиди, вузькі вулички та різнокольорові будинки над морем. У червні тут комфортна температура й менше туристів, ніж у розпал літа. Позитано – найфотогенічніше містечко, Амальфі – історичний центр регіону. Любителі активного відпочинку можуть пройтися "Стежкою богів" із неймовірними панорамами.

Грецькі острови

Грецькі острови залишаються класикою літнього відпочинку. У червні тут сонячно, температура близько від + 26 до + 30 градусів, а море вже добре прогріте. Крит відомий кухнею та великими пляжами, Родос і Кос – популярні серед сімей, Міконос – центр нічного життя, а Корфу – спокійніший варіант із зеленими пейзажами та традиційною атмосферою.

Астурія, Іспанія

Як пише Teritoria, цю локацію ще не заполонили туристи. Тут драматичні гори буквально спускаються до океану, мальовничі села виглядають як декорації до казки, а місцева кухня базується на простих, але автентичних продуктах.

Головна перлина регіону – це Національний парк Пікос-де-Європа. Це справжній рай для хайкінгу: навіть на початку літа тут можна знайти спокійні маршрути без натовпів. Якщо хочеться чогось особливого – залиштеся на ніч у гірській хатині серед дикої природи. Такий досвід дозволяє повністю відчути ритм місця й нагадує, наскільки цінною може бути проста тиша далеко від цивілізації.

