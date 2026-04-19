Коли сонце зникає за горизонтом, деякі пляжі світу не занурюються у темряву, вони лише починають своє справжнє життя. Вода раптом спалахує тисячами синіх вогників, хвилі залишають за собою сяючі сліди, а кожен рух у морі перетворюється на магічне світлове шоу.

Це не спецефекти і не фантазія – це біолюмінесценція, природне явище, яке можна побачити на різних континентах. З посиланням на Hakai Magazine та Eco BnB, розповідаємо найцікавіші деталі про це явище та локації, де його можна побачити.

Що це за світло у воді?

Біолюмінесценція – це здатність живих організмів випромінювати світло. Найчастіше за це "відповідають" мікроскопічні істоти – планктон або морські бактерії. Вони створюють світіння завдяки хімічній реакції між спеціальною речовиною (люциферином) і киснем.

Кальмар-світлячок / фото Canva

Це світло має практичне значення для самих організмів: захист від хижаків (яскравий спалах може налякати ворога), спосіб комунікації, інколи навіть приманка для здобичі. Саме тому, коли ви заходите у воду або хвиля вдаряє об берег – вона починає світитися.

Найяскравіші біолюмінесцентні пляжі світу

Джервіс-Бей, Австралія

Ця затока у Новому Південному Уельсі славиться не лише білим піском, а й нічним світловим шоу. Тут вода світиться завдяки мікроорганізмам, які реагують на рух хвиль. Найефектніше це виглядає у повній темряві – кожен крок у воді залишає сяючий слід.

Затока Тояма, Японія

Тут головні "зірки" – не планктон, а кальмари-світлячки. З березня по червень вони масово підпливають до берега і освітлюють воду насиченим блакитним світлом. Це одне з найрідкісніших природних шоу у світі.

Архіпелаг Носі Міціо, Мадагаскар

Ці віддалені острови в Індійському океані поєднують екзотику і дикість природи. Уночі вода навколо них починає мерехтіти – ніби зоряне небо опинилося в океані.

Затока Халонг, В'єтнам

Між вапняковими скелями і тихими лагунами біолюмінесценція створює особливо атмосферний ефект. Найкраще спостерігати її з каяка: кожен рух весла розсипає іскри світла.

Балі, Індонезія

На менш туристичних пляжах острова можна побачити це явище у спокійній, майже медитативній атмосфері. Тут світіння часто з'являється раптово і виглядає особливо магічно на фоні тропічної ночі.

Балі, Індонезія / фото Creat Travel TV

