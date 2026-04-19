Когда солнце исчезает за горизонтом, некоторые пляжи мира не погружаются в темноту, они только начинают свою настоящую жизнь. Вода вдруг вспыхивает тысячами синих огоньков, волны оставляют за собой сияющие следы, а каждое движение в море превращается в магическое световое шоу.

Это не спецэффекты и не фантазия – это биолюминесценция, природное явление, которое можно увидеть на разных континентах. Со ссылкой на Hakai Magazine и Eco BnB, рассказываем интересные детали об этом явлении и локации, где его можно увидеть.

Что это за свет в воде?

Биолюминесценция – это способность живых организмов излучать свет. Чаще всего за это "отвечают" микроскопические существа – планктон или морские бактерии. Они создают свечение благодаря химической реакции между специальным веществом (люциферином) и кислородом.

Кальмар-светлячок / фото Canva

Этот свет имеет практическое значение для самих организмов: защита от хищников (яркая вспышка может напугать врага), способ коммуникации, иногда даже приманка для добычи. Именно поэтому, когда вы заходите в воду или волна ударяет о берег – она начинает светиться.

Самые яркие биолюминесцентные пляжи мира

Джервис-Бей, Австралия

Этот залив в Новом Южном Уэльсе славится не только белым песком, но и ночным световым шоу. Здесь вода светится благодаря микроорганизмам, которые реагируют на движение волн. Эффектно это выглядит в полной темноте – каждый шаг в воде оставляет сияющий след.

Залив Тояма, Япония

Здесь главные "звезды" – не планктон, а кальмары-светлячки. С марта по июнь они массово подплывают к берегу и освещают воду насыщенным голубым светом. Это одно из самых редких природных шоу в мире.

Архипелаг Носи Мицио, Мадагаскар

Эти отдаленные острова в Индийском океане сочетают экзотику и дикость природы. Ночью вода вокруг них начинает мерцать – будто звездное небо оказалось в океане.

Залив Халонг, Вьетнам

Между известняковыми скалами и тихими лагунами биолюминесценция создает особенно атмосферный эффект. Лучше всего наблюдать ее с каяка: каждое движение весла рассыпает искры света.

Бали, Индонезия

На менее туристических пляжах острова можно увидеть это явление в спокойной, почти медитативной атмосфере. Здесь свечение часто появляется внезапно и выглядит особенно магически на фоне тропической ночи.

Бали, Индонезия / фото Creat Travel TV

