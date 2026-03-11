У різних куточках світу є локації, які мають репутацію особливо небезпечних. Серед них тунель, що отримав сумнозвісну назву "тунель смерті", розповідає Express.

Де розташований найнебезпечніший тунель у світі?

Тунель Анзоб у Таджикистані, який часто називають "тунелем смерті", вважається одним із найнебезпечніших у світі. Він розташований на трасі М34 у горах на висоті близько 2700 метрів і має довжину приблизно 5 кілометрів.

Споруду відкрили у 2006 році, щоб з'єднати столицю країни Душанбе з другим за величиною містом – Худжандом. Однак тунель став відомим через складні та небезпечні умови для водіїв. Всередині майже немає освітлення та вентиляції, через що повітря наповнюється густими вихлопними газами, а дихати стає важко.

Крім того, дорога має великі нерівності, підтоплення та відсутню розмітку, тому водії часто рухаються просто посередині тунелю. Експерти з порталу Dangerous Roads зазначають, що під час заторів люди можуть опинитися у пастці через отруйні вихлопні гази. За словами місцевих, у минулому траплялися випадки, коли люди задихалися від чадного газу.

Повітря всередині частково рухається завдяки лише одному вентилятору, але цього недостатньо для повноцінної вентиляції. У 2018 році тунель трохи відремонтували – зокрема, поліпшили дренажну систему та полагодили частину дорожнього покриття. Проте фахівці наголошують, що споруда все ще потребує значної модернізації. Попри небезпечну репутацію, деякі мандрівники все ж проїжджають через нього.

Ми пройшли через цей тунель двічі без будь-яких шкідливих наслідків, крім страху,

– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor.

