World Population Review, який надає вичерпну статистику щодо різних аспектів життя, включаючи населення, економіку та охорону здоров'я, визначив 10 країн, які належать до найнебезпечніших. Про ці висновки розповідає 24 Канал.

Яка країна світу найнебезпечніша?

Згідно з Глобальним індексом миролюбності (GPI), ключовим показником, який використовується для вимірювання безпеки країн, кілька європейських країн наразі стикаються з підвищеним рівнем небезпеки.

У World Population Review підкреслюється, що GPI оцінює різні фактори, включаючи:

рівень насильницьких злочинів,

міжнародні відносини,

триваючі конфлікти / війни,

терористичну активність,

стабільність уряду.

Як правило, вищий показник GPI свідчить про нижчий рівень безпеки.

Так, Україна була визначена як найнебезпечніша країна на основі цього індексу.

Зазвичай це прекрасна країна для відвідування. Проте зараз Україна є зоною активних бойових дій через напад Росії. Загалом, західна частина країни безпечніша, ніж східна, але туристам поки слід відкласти поїздку,

– зауважують автори дослідження.

За Україною йдуть Росія, Білорусь, Кіпр та Франція. Молдова посіла шосте місце, а Боснія і Герцеговина, Сербія, Албанія та Греція завершують список у порядку спадання.

Які країни найбезпечніші?

Євростат також опублікував звіт, але в ньому визначив найбезпечніші країни Європи. Очолюють список Хорватія, Литва, Польща, Словаччина та Естонія.

Ці держави можуть похвалитися рівнем злочинності менш як 5%, що ґрунтується на оцінці таких факторів, як місцеве насильство, злочинність і вандалізм.

