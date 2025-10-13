За версією "Readers' Choice Awards 2025" журналу Condé Nast Traveller цьогоріч титул отримала мальтійська Валлетта, пише 24 Канал. Це визнання ставить маленьке, але чарівне місто попереду таких відомих туристичних напрямків, як Лісабон, Париж та Афіни.

Яку столицю визнали найкрасивішою у світі?

У нещодавньому опитуванні, проведеному відомим журналом, понад 182 000 читачів взяли участь у голосуванні, щоб оцінити різні аспекти міст, включаючи культуру, кухню та гостинність.

Валлетта стала найкращим містом, отримавши дивовижний результат – 97,33 бала зі 100 можливих. Цей чудовий показник приніс Валлетті звання найкращого туристичного напрямку як в Європі, так і в усьому світі.

Це визнання відображає глибоку вдячність мандрівників до нашої культурної спадщини та гостинності мальтійців,

– заявив міністр туризму країни Ян Борг.

Валлетта з висоти пташиного польоту / Фото Unsplash

Мальтійська столиця займає площу менше одного квадратного кілометра і славиться своєю багатою історичною спадщиною: палацами, старовинними фортечними стінами, церквами та звивистими вузькими вуличками.

Заснована у 16 столітті лицарями Мальтійського ордену, Валлетта є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО протягом останніх 45 років.

Чим зайнятися у Валлетті?

Валлетта розташована на мальовничих берегах природної бухти, яка історично слугувала притулком для кораблів різних стародавніх цивілізацій, включаючи фінікійців, карфагенян, арабів, турків і римлян. Сьогодні місто оточене грізною фортецею, з якої відкриваються приголомшливі краєвиди на його знакові будівлі жовтого кольору на тлі блакитного Середземного моря.



Вуличками Валлетти / Фото Unsplash

Це місто значною мірою зберегло свій первісний шарм, демонструючи безліч культурних і розважальних заходів для відвідувачів, зауважує CN Traveller. Так, туристам у Валлетті варто:

здійснити мистецьку екскурсію містом;

помилуватися архітектурою;

зануритись в історію міста часів Другої світової війни;

сісти на човен і переправитися до Трьох Міст;

відвідати колоритні ринки.

