Британська журналістка Луїза Слайт провела оцінку Мальти як потенційного місця для пенсіонерів, проаналізувавши придатність острова для життя. Про її висновки розповідає 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Які головні недоліки Мальти?

У своїй заяві Луїза підкреслила численні принади, які Мальта пропонує туристам. Острівна держава є однією з небагатьох країн Європи, де англійська мова є офіційною, має теплий клімат протягом усього року, безліч незайманих пляжів і багатство історичних пам'яток, деякі з яких визнані ЮНЕСКО об'єктами всесвітньої спадщини.

Хоча країна безперечно прекрасна, після місяця перебування я зрозуміла, що насправді це не мій ідеальний дім назавжди,

– пише вона.

Попри всі привабливі риси, Луїза назвала Мальту неідеальним місцем для постійного проживання.

Перша проблема – перенаселеність

Мальта, що займає площу приблизно 316 квадратних кілометрів може похвалитися населенням, що перевищує 500 000 мешканців. Острівна держава також приваблює мільйони туристів щороку, сприяючи створенню жвавої атмосфери.

Однак, наплив відвідувачів може призвести до скупчення людей, що для деяких мешканців стає дедалі складнішим завданням.



Туристка назвала головні недоліки Мальти / Фото Unsplash

Друга проблема – дуже мало зелених зон

Напівпустельна місцевість Мальти може стати несподіванкою для відвідувачів, які звикли до зелених ландшафтів.

Третя проблема – висока вартість життя

Несподівано для себе Луїза виявила, що її зусилля з мінімізації витрат під час виходу на пенсію можуть виявитися складнішими, ніж вона очікувала. Оскільки Мальта виявилася майже такою ж дорогою, як Ірландія.

Жінка резюмувала, що навіть нескінченне сонце не могло зменшити її відчуття клаустрофобії на цьому маленькому острові.

Коли найкраще їхати на Мальту?

Цей мальовничий архіпелаг, відомий своїми понад 300 сонячними днями на рік, продовжує приваблювати туристів з усього світу. Хоча на літні місяці припадає пік напливу пляжників, експерти вважають, що острови залишаються привабливим напрямком цілий рік, пише Lonely Planet.

Мандрівники, які відвідують острови в перехідні періоди ранньої весни чи пізньої осені, а також у міжсезоння взимку, можуть відчути м'якіші температури, що ідеально підходять для активного відпочинку на свіжому повітрі. Піші прогулянки, скелелазіння та велосипедні прогулянки особливо приємні в цей час. Крім того, така погода створює комфортну атмосферу для дослідження доісторичних храмів, якими рясніє регіон.

