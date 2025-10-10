Skyscanner оприлюднив список найпопулярніших напрямків для британських мандрівників, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mirror. За останній рік кількість пошукових запитів щодо Салерно в Італії зросла на 211%, що вивело його на перше місце в рейтингу.

Яке місто найкразе на узбережжі Амальфі?

У звіті Skyscanner мовиться, що Салерно пропонує чарівність узбережжя Амальфі без натовпів туристів.

На перший погляд, чарівність Салерно можна легко пропустити. Видання Lonely Planet зазначає, що "Салерно спочатку може здатися нудним великим містом", але воно має "характер, індивідуальність, особливо навколо свого, на перший погляд, занедбаного історичного центру".

Місто Салерно на карті

У центрі міста ви знайдете середньовічні церкви, історичні тратторії, заповнені місцевими жителями, і метушливість Південної Італії.

Салерно менш відоме, ніж інші місця на знаменитому узбережжі, що й робить місто все більш привабливим. Зокрема, популярні міста Амальфі й Сорренто відомі тим, що стали занадто популярними й приймають чимало туристів.

Мандрівник, який відвідав Салерно, був у захваті від італійського міста та розповів про поїздку на Reddit. Він відвідав все узбережжя Амальфі, включаючи всі типові зупинки: Позітано, Капрі, Сорренто.



Салерно / Фото Pexels

Турист завітав у Салерно, оскільки це було зручне місце для зупинки на шляху до Риму. За словами мандрівника, Салерно, на диво, стало його улюбленим місцем у всій Італії.

Як розповів турист, побачити й відчути узбережжя Амальфі – це різні речі. Якщо популярні міста забирають сили та виснажують, то Салерно – повна протилежність.

Він додав, що Салерно, хоч і не таке мальовниче місто, але спонукає до досліджень. Зокрема, його вразив середньовічний центр міста.

"На відміну від узбережжя Амальфі, у Салерно я не хотів повертатися до готелю, а просто хотів гуляти, зупинятися в магазинах і тратторіях, хотів дослідити кожен його сантиметр", – поділився мандрівник.

