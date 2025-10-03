У мальовничому італійському регіоні Тоскана розташовується маловідоме місто Лукка, пише 24 Канал з посиланням на Express. Лукка є чудовою альтернативою таким галасливим містам Італії, як-от Рим, Флоренція і Венеція.

Лукка було назване журналом Conde Nast Traveller маловідомим казковим містом Італії й легко зрозуміти, чому. Один лише погляд на фотографії цього дивовижного міста переносить у зовсім інший світ, з безліччю пам'яток.

Це невелике місто в центральній Італії, можливо, не таке відоме, як Рим чи озеро Комо, але відсутність туристів робить його ідеальним місцем для спокійного відпочинку та дозволяє поринути в культуру. Лукка дійсно нагадує казку, з його величними стінами в стилі ренесансу, що оточують місто.

Колись це було жвавим центром виробництва шовку в середньовічні часи, і йому вдалося зберегти свій історичний шарм, додавши сучасних ноток. Попри зростання та модернізацію міста, стіни, що колись оточували старе місто, були збережені.



Місто Лукка / Фото Pexels

Лукка є домом для вражаючої колекції приголомшливих пізансько-романських церков, які ніколи не перестають зачаровувати туристів своєю спокійною вишуканістю та спокійним способом життя.

У цьому місці навіть у жовтні погода залишається приємною, досягаючи максимумів у 21 градусів тепла. Це створює ідеальні умови для огляду визначних пам'яток, покупок та відвідування ресторанів.

Один з найкращих способів оглянути місто – це проїхатися на велосипеді, оскільки багато вулиць занадто вузькі для автомобілів. Для любителів архітектури Лукка є обов'язковим місцем для відвідування, де можна провести час, милуючись вражаючим фасадом і великою сценою розп'яття всередині собору Сан-Мартіно.

Місто найкраще оцінити з високої точки огляду, тому варто піднятися на Torre Guinigi – останню збережену вежу-будинок міста. З вершини 45-метрової вежі можна помилуватися сільськими краєвидами й побачити обриси римського амфітеатру Лукки.

