Ще цікавіша причина закриття – "з міркувань безпеки". Як повідомляє норвезьке видання NRK, рішення ухвалила державна організація "Національні туристичні дороги", та туристи у мережі припускають, що "винен" розташований поблизу космодром Andøya Space.

У Норвегії спалахнув шпигунський скандал через туалет із видом на секретний об'єкт

Цей знаменитий дзеркальний туалет у комуні Анней (Andøy) у Норвегії на оглядовому майданчику Буккек'єрка (Bukkekjerka) відкрили 7 червня 2018 року. Він розташований на трасі Fylkesvei 974, і його зведення коштувало понад 2 мільйони доларів США – при цьому вхід для туристів та інших відвідувачів зробили абсолютно безплатним.

Дуже швидко споруда стала популярним та знаним місцем, а ще й невіддільною частиною немов самого рельєфу регіону та туристичних маршрутів. Туалет як архітектурний об'єкт здобув кілька престижних профільних нагород. Головна його фішка – величезні односторонні дзеркальні вікна. Зсередини туристи бачать фантастичний панорамний краєвид на північ у бік вершини Мотінд та моря. Зовні, звісно, усе непрозоре.

Який вигляд має знаменитий дзеркальний туалет у Норвегії: дивіться відео

Проте тепер, весною 2026 року, доступ до цієї розкоші закрили – нібито тимчасово, але щонайменше на все літо. Будівлю обтягнули сигнальною стрічкою та заблокували конусами. Що ж змусило норвезьку владу піти на такі радикальні кроки?

Представниця державної компанії "Національні туристичні дороги" Сільє Мюре Амундсен трохи обтічно пояснила, що закриття є запобіжним заходом для проведення необхідних оцінок щодо безпеки у довгостроковій перспективі. Проте місцеві жителі та туристи у мережі найчастіше припускають, що вся ця історія тісно пов'язана з нещодавнім гучним шпигунським скандалом.

7 травня в Анней затримали китайську громадянку близько 20 років та звинуватили її у співучасті у спробі здійснення особливо тяжкої розвідувальної діяльності проти державних таємниць. Раніше поліція Норвегії вилучила у жінки у контейнері у порту Осло мобільний супутниковий приймач вагою у 22 тонни.

Ось наскільки красивий регіон Андой у Норвегії та чому там варто побувати: дивіться відео

Китаянка стверджувала, що це обладнання їй потрібне для метеорологічних даних. Проте спецслужби переконують, що, по-перше, та техніка для цього непридатна, і, по-друге, це не сама жінка діє, а іноземна держава під прикриттям норвезької компанії. У межах цієї справи правоохоронці провели низку обшуків. А в комуні Анней закрили туалет.

Чому місцеві вважають закриття туалету абсурдним, але не все так однозначно?

Рішення закрити туалет викликало хвилю обурення та іронії серед місцевих. Навіть мер комуни Анней назвав такі заходи абсолютно незрозумілими. З іншого боку, він зазначив, що з туалету справді видно пусковий майданчик компанії Isar Aerospace на космодромі Andøya Spaceport. Об'єкти там вже давно у відкритому доступі, але це не означає відсутності до них інтересу розвідок.

Цікаві та почасти несподівані факти про Andøya Space Center: дивіться відео

Хай там як, а мер планує звернутися до вищої влади, щоб почути роз'яснення. Він дивується, які саме таємниці там намагаються захистити, якщо у цьому районі буквально не існує жодних обмежень на фотографування.

Я не розумію, невже вони думають, що хтось сидітиме в туалеті й шпигуватиме. Це звучить просто досить параноїдально. Якщо його закриють назавжди, то понад 20 мільйонів підуть просто в унітаз,

– підтримав мера місцевий культурний діяч Свейн Сп'єлькавік.

Додамо, що закрили лише саму будівлю туалету та оглядовий майданчик. Територія навколо залишається відкритою для вільного пересування та прогулянок, а подивитися там є на що. Адже Анней – це мальовничий острів та комуна на півночі Норвегії, відома блискучим поєднанням дикої природи, скелястих гір, сучасної архітектури та суворої краси узбережжя.