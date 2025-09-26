Як бюджетно потрапити в Норвегію?

Українка @0lesyao побувала у Норвегії і розповіла, як можна недорого добратися у цю скандинавську країну. Про це повідомляє 24 Канал.

Олеся зізналася, що обирала між трьома містами Норвегії. Осло здалося їй надто урбаністичним, оскільки туристка хотіла побачити саме природу, до затишного і мальовничого Олесунна на заході Норвегії було складніше добиратися, та й поруч з містом нема великих льодовиків, що також зупиняло мандрівницю у виборі. То ж Олеся вирішила летіти у Берген і була повністю задоволена своїм рішенням.

З України до аеропорту Кракова дівчина добиралася автобусом за 1300 гривень. Квитки на літак з Кракова до Бергена на початку вересня обійшлися у 2 264 гривні у дві сторони. Летіла туристка рейсом авіакомпанії Wizz Air.

З аеропорту у Бергені до орендованого житла в центрі міста дівчина добралася на трамваї за 200 гривень. Проїзний на цілий день коштує 500 гривень. Поїздка на таксі в середньому коштувала 700 – 800 гривень.

Куди піти і що побачити у Бергені?

Мандрівник Дені Майорка, який веде свій блог, тричі побував у Бергені і назвав його одним з найкрасивіших скандинавських міст. Він радить провести у Бергені щонайменше тиждень, щоб дослідити усі його куточки. Дені з власного досвіду поділився найцікавішими розвагами та локаціями у Бергені. Ось що він радить: