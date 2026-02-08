Але найглибше озеро континенту ховається у гірських долинах західної частини Норвегії. З посиланням на copernicus.eu розповідаємо про нього докладніше.

Норвезьке озеро Хорніндальсватнет – найглибше в усій Європі: що про нього варто знати?

Хорніндальсватнет (Hornindalsvatnet) у Норвегії офіційно є найглибшим озером Європи. Його максимальна глибина – 514 метрів. Ба більше, це 14-те найглибше озеро у світі.

Озеро розташоване у муніципалітеті Стад графства Вестланн та муніципалітеті Волда у Мере-ог-Ромсдал. Займає воно 50,5 квадратного кілометра, має довжину близько 22 кілометрів та ширину до 3 кілометрів.

Вода у Хорніндальсватнеті виняткової прозорості – озеро вважають одним із найчистіших у Скандинавії. Це через відсутність льодовикових річок у басейні озера та низький вміст поживних речовин у воді.

На відміну від багатьох норвезьких озер, які живляться від танення льодовиків і тому мають каламутну воду, Хорніндальсватнет залишається кришталево прозорим. А ще й оточене це озеро здатним вразити ландшафтом.

Цікавий факт: поверхня озера розташована на висоті 53 метри над рівнем моря, тобто його дно на 461 метр нижче рівня моря.

Мовиться про круті долини, густі ліси й високі гори, і все це робить водойму значною природною пам'яткою. Відтак і приваблює вона туристів цілий рік.

Тут є численні можливості для активного відпочинку. Човнові прогулянки дозволяють помилуватися спокійними водами озера на тлі гірських пейзажів. А ще й любителі риболовлі знайдуть багато видів риби в озері, як вказує visitnorway.com.

А ще серед місцевих популярна легенда про озерного монстра – Хорнсйо-одьюрет (Hornsjø-odjuret). Та вона не настільки знана у світі, як оповідки про Нессі у Шотландії, навіть попри те що у народі ім'я скоротилося до легшого для вимови – Хорні.

Та якщо його побачити не вдасться (кажуть, на те потрібна рідкісна удача), завжди можна насолодитися горами навколо озера. Вони пропонують фантастичні маршрути для піших прогулянок, зокрема на вершини Хестефьєллет та Блофьєллет.

