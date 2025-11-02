Але досвідчені мандрівники, звісно, мають свої топи – з країн, де їм було найкомфортніше та найцікавіше. 24 Канал із посиланням на daniellashkh розповість про один із таких докладніше.

Дивіться також Ці 5 країн дуже недооцінені у Європі, але там точно є що подивитися

Серед десятків країн Мальта, Ісландія й Ірландія вразили туристку найбільше: чому саме вони?

Мандрівниця з ніком daniellashkh у тіктоці розповіла в одному зі своїх відео, що відвідала 39 країн. І серед них виокремила три – це Мальта, Ісландія та Ірландія. Топ досить неочевидний, але з ним можна погодитися, і ось чому:

Мальта – це маленький архіпелаг у Середземному морі, але він вражає своїми історичними пам'ятками та культурою. Столиця Валлетта є у списку ЮНЕСКО, а її вузькі вулички, фортеці й собори розповідають багатогранну історію острова. Мальта славиться гарним кліматом і численними можливостями для дайвінгу, там можна досліджувати стародавні корабельні аварії та морське різноманіття.​

Ісландія – це країна контрастів природи, які вражають до глибини душі. Тут є гейзери, льодовики, вулкани, водоспади та багато іншого. А ще ж яке чисте повітря! Один із символів Ісландії – Національний парк Тінґвеллір, де пейзажі захоплюють і надихають на пригоди.​ Портал VisitIceland радить досліджувати Ісландію 14 днів – у дуже простий спосіб: їхати Кільцевою дорогою та прокидатися з новим краєвидом щоранку.

39 країн за плечима, але ці три зачарували найбільше: дивіться відео daniellashkh

Ірландія – цю країну часто називають Смарагдовим островом, а все через її багату зелену природу. Тут можна знайти безліч замків, музикальних фестивалів і затишних пабів. Особливої уваги заслуговують Кліфф Мохер – одні з найвищих морських скель у Європі, які приваблюють тисячі туристів мальовничими краєвидами. Ірландія також знана гостинністю місцевих і живою культурною спадщиною, тож кожен візит туди – незабутній.

А які туристичні країни Європи загалом вважають найпопулярнішими?