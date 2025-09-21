Пропонуємо вам розглянути ці 5 недооцінених країн, які проте мають унікальні туристичні пропозиції та заслуговують на вашу увагу. 24 Канал розповість про них докладніше завдяки матеріалам lonelyplanet та відгукам із tripadvisor.

Куди поїхати у Європі, щоб уникнути натовпів туристів, але відчути щось особливе?

Албанія. Це остання "дико прекрасна" країна Європи з фантастичними пляжами узбережжя Іонічного моря і гірськими масивами Албанських Альп. Прекрасні старовинні міста, як Берат і Гірокастра – справжній рай для любителів історії та природи. До того ж Албанія пропонує бюджетний відпочинок.

Албанія – остання "дико прекрасна" країна Європи: дивіться відео kydupoihatu

Словенія. Тут ви знайдете альпійську природу, величні печери, знамените озеро Блед, мальовничу столицю Любляну та багато іншого. Словенія ідеально поєднує в собі австрійський порядок, італійський шарм та балканську душу.

Словенія – Балкани з австрійським порядком та італійським шармом: дивіться відео vsePro1vse

Північна Македонія. Мало туристів розглядають її, а дарма – озеро Охрид, старовинні монастирі, смачна локальна кухня роблять цей регіон чудовим напрямком. Старе місто Охрид взагалі легко може позмагатися зі знаменитими середземноморськими містами.

Північна Македонія – Охрид, монастирі, смачна кухня: дивіться відео MyTravelChannel

Литва. Чомусь обійдена масовою увагою туристів, Литва та її столиця Вільнюс насправді вражають гармонійним поєднанням барокової архітектури, старовинних вулиць і зелених зон. А Куршська коса та Тракайський замок вразять будь-кого.

Тракайський замок – литовська перлина: дивіться відео revdoc_

Люксембург. Попри невеликий розмір, Люксембург пропонує безліч цікавих туристичних атракцій. Там можна знайти казкові пейзажі, старовинні замки й численні піші маршрути.

Невеликий, але дуже красивий Люксембург: дивіться відео Beauty_Queen-

А які країни максимально популярні серед туристів?