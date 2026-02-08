Но самое глубокое озеро континента скрывается в горных долинах западной части Норвегии. Со ссылкой на copernicus.eu рассказываем о нем подробнее.
Норвежское озеро Хорниндальсватнет – самое глубокое во всей Европе: что о нем стоит знать?
Хорниндальсватнет (Hornindalsvatnet) в Норвегии официально является самым глубоким озером Европы. Его максимальная глубина – 514 метров. Более того, это 14-е самое глубокое озеро в мире.
Озеро расположено в муниципалитете Стад графства Вестланн и муниципалитете Волда в Мере-ог-Ромсдал. Занимает оно 50,5 квадратного километра, имеет длину около 22 километров и ширину до 3 километров.
Вода в Хорниндальсватнете исключительно прозрачна – озеро считают одним из самых чистых в Скандинавии. Это из-за отсутствия ледниковых рек в бассейне озера и низкого содержания питательных веществ в воде.
В отличие от многих норвежских озер, которые питаются от таяния ледников и поэтому имеют мутную воду, Хорниндальсватнет остается кристально прозрачным. А еще и окружено это озеро поразительным ландшафтом.
Интересный факт: поверхность озера расположена на высоте 53 метра над уровнем моря, то есть его дно на 461 метр ниже уровня моря.
Речь идет о крутых долинах, густых лесах и высоких горах, и все это делает водоем значительной природной достопримечательностью. Поэтому и привлекает она туристов круглый год.
Фантастические пейзажи на озере Hornindalsvatnet в Норвегии: смотрите видео CrazyTroll
Здесь есть многочисленные возможности для активного отдыха. Лодочные прогулки позволяют полюбоваться спокойными водами озера на фоне горных пейзажей. А еще и любители рыбалки найдут много видов рыбы в озере, как указывает visitnorway.com.
А еще среди местных популярна легенда об озерном монстре – Хорнсйо-одьюрет (Hornsjø-odjuret). Но она не настолько известна в мире, как рассказы о Несси в Шотландии, даже несмотря на то что в народе имя сократилось до более легкого для произношения – Хорни.
Но если его увидеть не удастся (говорят, на то нужна редкая удача), всегда можно насладиться горами вокруг озера. Они предлагают фантастические маршруты для пеших прогулок, в частности на вершины Хестефьеллет и Блофьеллет.
Какие еще интересные природные туристические магниты Европы стоит посетить?
Контрастная Исландия. Ее природа поражает до глубины души – здесь есть гейзеры, ледники, вулканы, водопады и необычно чистый воздух. Один из символов страны – Национальный парк Тингвеллир. Исследовать Исландию советуют не менее 14 дней и очень простым способом – ехать по Кольцевой дороге и просыпаться с новым видом каждое утро.
Озеро Бохинь в Словении. Говорят, это самое красивое озеро Европы, и точно самое большое постоянное озеро в Словении на площади более 3 квадратных километров. Оно расположено в национальном парке Триглав на высоте 525 метров над уровнем моря. Над кристально чистым водоемом здесь возвышаются мощные зеленые горы, что создает фантастическое сочетание цветов.