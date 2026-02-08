Но самое глубокое озеро континента скрывается в горных долинах западной части Норвегии. Со ссылкой на copernicus.eu рассказываем о нем подробнее.

Норвежское озеро Хорниндальсватнет – самое глубокое во всей Европе: что о нем стоит знать?

Хорниндальсватнет (Hornindalsvatnet) в Норвегии официально является самым глубоким озером Европы. Его максимальная глубина – 514 метров. Более того, это 14-е самое глубокое озеро в мире.

Озеро расположено в муниципалитете Стад графства Вестланн и муниципалитете Волда в Мере-ог-Ромсдал. Занимает оно 50,5 квадратного километра, имеет длину около 22 километров и ширину до 3 километров.

Вода в Хорниндальсватнете исключительно прозрачна – озеро считают одним из самых чистых в Скандинавии. Это из-за отсутствия ледниковых рек в бассейне озера и низкого содержания питательных веществ в воде.

В отличие от многих норвежских озер, которые питаются от таяния ледников и поэтому имеют мутную воду, Хорниндальсватнет остается кристально прозрачным. А еще и окружено это озеро поразительным ландшафтом.

Интересный факт: поверхность озера расположена на высоте 53 метра над уровнем моря, то есть его дно на 461 метр ниже уровня моря.

Речь идет о крутых долинах, густых лесах и высоких горах, и все это делает водоем значительной природной достопримечательностью. Поэтому и привлекает она туристов круглый год.

Фантастические пейзажи на озере Hornindalsvatnet в Норвегии:

Здесь есть многочисленные возможности для активного отдыха. Лодочные прогулки позволяют полюбоваться спокойными водами озера на фоне горных пейзажей. А еще и любители рыбалки найдут много видов рыбы в озере, как указывает visitnorway.com.

А еще среди местных популярна легенда об озерном монстре – Хорнсйо-одьюрет (Hornsjø-odjuret). Но она не настолько известна в мире, как рассказы о Несси в Шотландии, даже несмотря на то что в народе имя сократилось до более легкого для произношения – Хорни.

Но если его увидеть не удастся (говорят, на то нужна редкая удача), всегда можно насладиться горами вокруг озера. Они предлагают фантастические маршруты для пеших прогулок, в частности на вершины Хестефьеллет и Блофьеллет.

