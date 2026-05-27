Рейтинг Post Office Travel Money, который показал расходы на выходные в Великобритании, оказался довольно неожиданным и перевернул представление о самых дорогих туристических направлениях.

Самый дорогой город Великобритании

Несмотря на ожидания, лидером по стоимости короткого отдыха стал Эдинбург. Средняя стоимость отдыха на два дня для пары в столице Шотландии достигает около 842 доллара. Это делает город дороже не только Лондона, но и других популярных британских направлений. Для сравнения, в Кардиффе аналогичная поездка обойдется примерно в 476 долларов, что почти вдвое дешевле.

Почему Эдинбург такой дорогой?

Эксперты объясняют высокие расходы сочетанием популярности города среди туристов и высоких цен на проживание. Наибольшую часть бюджета занимает именно отель: в среднем это около 582 долларов за две ночи для пары. Другие типичные расходы выглядят так:

Кофе – 4 доллара;

Пинта пива – 8 долларов;

Бокал вина – 7 долларов;

Ужин из трех блюд – 149 долларов;

Экскурсионный автобус – 23 доллара;

Даже простые ежедневные расходы в туристических зонах быстро поднимают общий бюджет поездки.

Где в Европе выходные будут самыми дорогими?

В более широком европейском списке расходов на короткий отдых первые позиции выглядят так:

Осло – 925 долларов;

Копенгаген – 845 долларов;

Эдинбург – 842 доллара;

Женева – 811 долларов;

Барселона – 807 долларов;

Дублин – 770 долларов;

Амстердам – 768 долларов;

Корк – 759 долларов;

Венеция – 731 доллар;

Мадрид – 731 доллар;

Где отдых в Европе будет самый дешевый?

В то же время в Европе есть города, где бюджет на выходные значительно ниже:

Сараево – 313 долларов;

Бухарест – 325 долларов;

Тирана – 331 доллар;

Белград – 334 доллара;

Тренгин – 342 доллара;

Рига – 351 доллар;

Лилль – 365 долларов;

Вильнюс – 365 долларов;

Подгорица – 419 долларов;

В Post Office Travel Money подчеркивают, что, несмотря на общий рост цен в Европе, туристы все еще могут найти доступные варианты для коротких поездок. В то же время специалисты советуют тщательно планировать бюджет заранее, поскольку стоимость даже базовых расходов, как жилья, питания и развлечений, может существенно отличаться в зависимости от города и влиять на общую сумму путешествия.