Рейтинг Post Office Travel Money, который показал расходы на выходные в Великобритании, оказался довольно неожиданным и перевернул представление о самых дорогих туристических направлениях.
Самый дорогой город Великобритании
Несмотря на ожидания, лидером по стоимости короткого отдыха стал Эдинбург. Средняя стоимость отдыха на два дня для пары в столице Шотландии достигает около 842 доллара. Это делает город дороже не только Лондона, но и других популярных британских направлений. Для сравнения, в Кардиффе аналогичная поездка обойдется примерно в 476 долларов, что почти вдвое дешевле.
Атмосфера Эдинбурга: смотреть видео
Почему Эдинбург такой дорогой?
Эксперты объясняют высокие расходы сочетанием популярности города среди туристов и высоких цен на проживание. Наибольшую часть бюджета занимает именно отель: в среднем это около 582 долларов за две ночи для пары. Другие типичные расходы выглядят так:
- Кофе – 4 доллара;
- Пинта пива – 8 долларов;
- Бокал вина – 7 долларов;
- Ужин из трех блюд – 149 долларов;
- Экскурсионный автобус – 23 доллара;
Даже простые ежедневные расходы в туристических зонах быстро поднимают общий бюджет поездки.
Где в Европе выходные будут самыми дорогими?
В более широком европейском списке расходов на короткий отдых первые позиции выглядят так:
- Осло – 925 долларов;
- Копенгаген – 845 долларов;
- Эдинбург – 842 доллара;
- Женева – 811 долларов;
- Барселона – 807 долларов;
- Дублин – 770 долларов;
- Амстердам – 768 долларов;
- Корк – 759 долларов;
- Венеция – 731 доллар;
- Мадрид – 731 доллар;
Где отдых в Европе будет самый дешевый?
В то же время в Европе есть города, где бюджет на выходные значительно ниже:
- Сараево – 313 долларов;
- Бухарест – 325 долларов;
- Тирана – 331 доллар;
- Белград – 334 доллара;
- Тренгин – 342 доллара;
- Рига – 351 доллар;
- Лилль – 365 долларов;
- Вильнюс – 365 долларов;
- Подгорица – 419 долларов;
В Post Office Travel Money подчеркивают, что, несмотря на общий рост цен в Европе, туристы все еще могут найти доступные варианты для коротких поездок. В то же время специалисты советуют тщательно планировать бюджет заранее, поскольку стоимость даже базовых расходов, как жилья, питания и развлечений, может существенно отличаться в зависимости от города и влиять на общую сумму путешествия.