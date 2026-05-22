Великобритания славится не только старинными замками и классическими туристическими маршрутами, а и довольно странными местами, которые сложно найти где-либо в мире. Дэйв Гамильтон собрал около 300 самых странных мест страны, а также поделился собственным списком самых интересных локаций для издания The Guardian, которые могут удивить даже опытных путешественников.

Какие необычные локации Великобритании удивят туристов?

Йоксман, Саффолк

Посреди поля в графстве Саффолк возвышается гигантская бронзовая статуя Йоксман высотой более 8 метров. Ее создавали в течение четырех лет, а автор Лоуренс Эдвардс называет скульптуру "гостем из прошлого". Из-за своих масштабов статуя буквально доминирует над окружающим пейзажем и даже кажется выше некоторых деревьев.

Йоксман, Саффолк / фото InsideSuffolk.com

Маленькая Италия, Гвинед

В отдаленной части Уэльса фермер Марк Борн решил воссоздать в собственном саду кусочек Италии. Вместе с женой он построил миниатюрные копии знаменитых архитектурных памятников: от Пизанской башни до Флорентийского собора. Хотя территория закрыта для посетителей, здания можно увидеть с пешеходной тропы рядом.

Маленькая Италия, Гвинед / фото Outdoors with Karolina

Маннакин-Холл, Линкольншир

Это место туристы часто называют одним из самых жутких в Британии. В Маннакин-Холл хранятся около 15 тысяч старых манекенов, которые владелица Роз Эдвардс начала спасать от свалок. Часть фигур стоит под открытым небом, а некоторые одеты в странные костюмы или декорации на Хэллоуин, из-за чего локация больше напоминает сцену из фильма ужасов.

Белый Шрам, Йоркшир-Дейлс

Этот необычный каменный ландшафт сформировался еще после ледникового периода. Территория покрыта огромными известняковыми плитами и глубокими трещинами, которые напоминают природный лабиринт. В щелях между скалами растут редкие растения, которые обычно встречаются только в густых лесах.

Лесная библиотека, остров Арран

В шотландском лесу спрятана необычная хижина, известная как Лесная библиотека. Ее стены, потолок и почти все пространство покрыты тысячами записок, стихов, рисунков и посланий, которые оставили путешественники из разных стран мира. Атмосфера места напоминает декорации к фантастическому фильму.

Высеченные в скале гробницы, Ланкашир

Рядом с древней часовней в Ланкашире расположены высеченные прямо в скале древние гробницы. По местным легендам, это место может быть связано со святым Патриком. Атмосфера старинного кладбища у моря делает локацию особенно загадочной.

Высеченные в скале гробницы / фото Antiquary

Скала Блэкчерч, Девон

Эта гигантская скальная арка на побережье Девона образовалась сотни миллионов лет назад после столкновения древних континентов. Со временем море и ветер сформировали в скале огромную арку, которая сегодня стала популярным местом для прогулок и фотографий.

Скала Блэкчерч / фото Sam Hussey Photography

Наклоненный глобус, Шотландское нагорье

В регионе Ноккан-Крег расположена масштабная каменная инсталляция "Наклоненный глобус", созданная мастером сухой кладки Джо Смитом. Скульптура выглядит как наклоненная каменная планета и символизирует геологическую историю этого района, где древние породы буквально надвинулись друг на друга миллионы лет назад.

Наклоненный глобус / фото Scotland from the Roadside

Здесь есть автостоянка и интерпретационный центр, который объясняет геологию местности и рассказывает о "Споре о высокогорье", а также три обозначенные тропы, которые ведут посетителей к интересным местам по всей территории.