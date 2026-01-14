Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Де побачити найдовший у світі дорожній тунель, який перетворює поїздку на справжнє світлове шоу?

Під суворим скелястим ландшафтом Норвегії ховається унікальна інженерна споруда, яка давно перестала бути просто дорогою. Йдеться про тунель Лаердаль – найдовший у світі дорожній тунель, що не лише з'єднує міста, а й вражає водіїв незвичайним дизайном та атмосферою.

Він простягається на 24,5 кілометра і з'єднує населені пункти Лаердаль та Аурланд, забезпечуючи важливе транспортне сполучення між Осло та Бергеном уздовж європейського маршруту E16. Завдяки йому водіям більше не потрібно користуватися поромами або долати складні гірські серпантини.

Як виглядає тунель: дивитись відео

Будівництво цього масштабного проєкту тривало п'ять років, а офіційне відкриття відбулося 27 листопада 2000 року. Загальна вартість робіт склала понад 1 мільярд норвезьких крон, що на той час дорівнювало приблизно 113 мільйонам доларів.

Попри свою довжину, тунель вважається одним із найбезпечніших у світі. Інженери продумали кожну деталь, аби зменшити втому водіїв і зробити поїздку максимально комфортною. Увесь маршрут поділений на чотири секції, між якими розташовані три великі гірські печери з інтервалом приблизно 6 кілометрів.

Саме ці печери стали головною "родзинкою" тунелю. Вони освітлені синіми та жовтими світловими інсталяціями, які імітують природне денне світло. Такий прийом допомагає водіям зберігати концентрацію, зменшує відчуття замкнутого простору та перетворює звичайну поїздку на майже медитативний досвід. У цих зонах також передбачені місця для короткої зупинки, якщо водієві потрібно перепочити.

Окрім візуального ефекту, тунель оснащений сучасною системою очищення повітря, яка видаляє пил і вихлопні гази, підтримуючи високий рівень кисню та хорошу видимість. Вздовж маршруту кожні 500 метрів встановлені екстрені телефони та вогнегасники, а за безпекою стежать камери спостереження. У разі інциденту автоматизована система миттєво перекриває рух.

Тунель Лаердаль / фото TripAdvisor

Ще одна приємна особливість – проїзд через тунель безкоштовний, він відкритий цілодобово, а подолати його можна приблизно за 20 хвилин без зупинок.

Читачі на платформі TripAdvisor ділилися своїми враженнями від тунелю Лаердаль. Дехто зазначав, що якщо очікувати постійного синього освітлення, не факт, що воно буде всю дорогу. Одна з користувачок писала, що під час проїзду тунелем вона помітила лише три короткі ділянки з синім світлом, а в основному тунель виглядав як звичайний.

