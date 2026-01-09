Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Де побачити готель, який побудований повністю зі снігу та льоду?

На узбережжі річки Альта, приблизно за 20 кілометрів від центру однойменного норвезького міста, щороку з'являється унікальний льодовий готель Sorrisniva Igloo. Його повністю будують зі снігу та льоду заново щороку, і саме це робить кожен сезон унікальним – жодне перебування не повторюється.



Готель Sorrisniva Igloo / фото Boocing.com

Він є найстарішим льодовим готелем Норвегії та офіційно вважається найпівнічнішим у світі. Його площа 2500 метрів квадратних, для будівництва використовують близько 250 тонн льоду та понад 7000 кубометрів снігу з місцевого озера та річки.

Температура всередині коливається від – 4 градусів до – 7 градусів. Кожна кімната має свій художній стиль із крижаними скульптурами та м'яким синім освітленням, що створює чарівну арктичну атмосферу. Для тепла гостям пропонують дуже теплі спальні мішки та термобілизну.

На території також є будівля з підігрівом для душів і роздягалень, сауна, дві відкриті гідромасажні ванни та ресторани з місцевими делікатесами. Крім того, тут розташована крижана каплиця для весіль і хрестин, а персонал допомагає організувати сафарі на снігоходах та інші зимові активності. Ціни на проживання стартують від 495 доларів за ніч.

Інтер'єр готелю-іглу чарівний і дуже унікальний. Це потрібно бачити на власні очі, фотографії дають лише частину зображення. Але спати в кімнатах Igloo не дуже комфортно,

– пише відгук Martin на платформі Booking.

Які є ще незвичайні готелі?