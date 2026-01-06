До антирейтингу країн жінки потрапили Афганістан, Демократична Республіка Конго та Судан. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку блогерки в інстаграмі.

Які країни не варто відвідувати?

Як пише Daily Mail, попри те, що мандрівниця мала приємні враження від Афганістану, вона вважає, що місцеві жителі страждають від талібів, які повернулися до влади у 2021 році.

Для мене це майже неповага – користуватися свободами, які надаються іноземцям, але не надаються місцевим жителям. Я не думаю, що це місце для звичайних мандрівників,

– сказала блогерка.

Переходячи до Демократичної Республіки Конго, Хлоя пояснила, що їй "дуже сподобалося" подорожувати цією центральноафриканською країною, але вона не повернеться туди через небезпеку, яка загрожує як місцевим жителям, так і туристам.

Країна переживає серйозну гуманітарну кризу, внаслідок якої мільйони людей стали біженцями, а ризик спалаху епідемій захворювань зріс через ескалацію конфлікту в східних провінціях, де ключові міста і території захопила повстанська група М23.

Третім і останнім "забороненим" напрямком для Хлої є Судан.

Те, що щодня відбувається з жінками, є жахливим, і єдиним місцем, яке навіть дозволено відвідувати туристам, є Порт-Судан, і зазвичай це відбувається за гуманітарною візою,

– сказала Хлоя.

Мандрівниця наголосила, що хоча всі вищезазначені країни є "дивовижними", вона вирішила утриматися від їх відвідування "з поваги до людей, які там живуть", і закликала своїх колег-туристів також триматися від них подалі.

Куди радять не їхати туристам?