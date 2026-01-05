Здавалося, що відпочивальники стають все менш бажаними гостями в усьому світі. Але 2026 рік може бути зовсім іншим, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Куди дешево поїхати у 2026 році?

У 2026 році чимало країн зацікавлені в мандрівниках, попри гіркий досвід минулого року. За даними Holiday Extras, по всій Європі, Північній Африці та Азії низка країн інвестує в доступність, пом'якшує правила в'їзду та проводить кампанії, спрямовані на залучення відпочивальників.

Так, на першому місці в списку бюджетних напрямків на 2026 рік опинився Туніс, який розширює цілорічні доступні пакети та покращує авіасполучення. Ця північноафриканська країна стає дедалі популярнішою завдяки низьким цінам і чудовим краєвидам.

Тим часом Болгарія продовжує просувати Сонячний берег і Варну як найвигідніші курорти Європи, залучаючи все більше туристів. Істрія в Хорватії позиціонує себе як спокійну, гостинну альтернативу дорогим популярним курортам, просуваючи себе як місце, яке радо приймає великі групи мандрівників.

Окрім того, Єгипет впроваджує туристичну стратегію до 2030 року, спрямовану на збільшення кількості відвідувачів за допомогою доступних масових відпусток.

Ще одна країна, яка прагне залучити більше відвідувачів, – Албанія, яка інвестує значні кошти в інфраструктуру, дешеві авіарейси та маркетинг, щоб розвивати бюджетний та середній туризм.

Шрі-Ланка також запроваджує безкоштовні 30-денні візи, щоб збільшити кількість туристів.

Крім того, Камбоджа, Грузія, Непал і В'єтнам розширюють доступ до віз, авіамаршрутів і програм розвитку, спеціально розроблених для залучення більшої кількості відвідувачів.

Куди поїхати у відпустку?