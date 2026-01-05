Казалось, что отдыхающие становятся все менее желанными гостями во всем мире. Но 2026 год может быть совсем другим, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Куда дешево поехать в 2026 году?

В 2026 году многие страны заинтересованы в путешественниках, несмотря на горький опыт прошлого года. По данным Holiday Extras, по всей Европе, Северной Африке и Азии ряд стран инвестирует в доступность, смягчает правила въезда и проводит кампании, направленные на привлечение отдыхающих.

Так, на первом месте в списке бюджетных направлений на 2026 год оказался Тунис, который расширяет круглогодичные доступные пакеты и улучшает авиасообщение. Эта североафриканская страна становится все более популярной благодаря низким ценам и прекрасным пейзажам.

Между тем Болгария продолжает продвигать Солнечный берег и Варну как самые выгодные курорты Европы, привлекая все больше туристов. Истрия в Хорватии позиционирует себя как спокойную, гостеприимную альтернативу дорогим популярным курортам, продвигая себя как место, которое радушно принимает большие группы путешественников.

Кроме того, Египет внедряет туристическую стратегию до 2030 года, направленную на увеличение количества посетителей с помощью доступных массовых отпусков.

Еще одна страна, которая стремится привлечь больше посетителей, – Албания, которая инвестирует значительные средства в инфраструктуру, дешевые авиарейсы и маркетинг, чтобы развивать бюджетный и средний туризм.

Шри-Ланка также вводит бесплатные 30-дневные визы, чтобы увеличить количество туристов.

Кроме того, Камбоджа, Грузия, Непал и Вьетнам расширяют доступ к визам, авиамаршрутам и программам развития, специально разработанных для привлечения большего количества посетителей.

Куда поехать в отпуск?