Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Як виглядає колишнє посольство США?

Колись у 1960-х роках будівля на площі Гросвенор у самому серці лондонського Мейфер була штаб-квартирою посольства США та вражала своєю величчю. Сьогодні ця сама будівля зберігає свою велич, але тепер у ній розташований один із найрозкішніших готелів світу The Rosewood Chancery.

Після переїзду посольства у 2017 році будівлю перетворили на готель, який був визнаний найкращим новим розкішним закладом за версією Luxury Travel Intelligence. Раніше непроникна атмосфера охоронюваного приміщення замінилась атмосферою гламуру, а гостей тепер зустрічає персонал у вестибюлі.

Готель відкрився у вересні після восьмирічної реставрації британським архітектором сером Девідом Чіпперфілдом, яка обійшлась у мільярд фунтів стерлінгів. Будівля з величним передпокоєм і просторим вестибюлем, зберігаючи характерну скульптуру орла з часів посольства, нині налічує 144 розкішних люкси з панорамними вікнами від підлоги до стелі та теплими земляними тонами в інтер'єрі.

Номери починаються від 1640 фунтів стерлінгів за ніч і можуть сягати 26 100 фунтів у святковий період для фірмових люксів. Два пентхауси мають власні тераси, обідні зони, кухні, барні зони та мармурові ванні кімнати.

Інтер'єр готелю / фото TripAdvisor

Для гостей передбачені спа-центр та фітнес-зони зі світовими стандартами: 25-метровий басейн, п'ять процедурних кабінетів, сауна, парна, холодне занурення та персональні тренування.

Гастрономічна пропозиція включає вісім ресторанів і барів, серед яких Carbone – європейський дебют відомого нью-йоркського закладу, Serra з середземноморською кухнею, Жаклін – чайна кімната та десертний салон, а також Tobi Masa з японськими суші.

Незважаючи на розкіш, відгуки гостей неоднозначні. TripAdvisor оцінює готель у 3,4, зазначаючи проблеми з обслуговуванням.

Які є розкішні готелі в Україні?