На якому острові навіть місцевим заборонений доступ до пляжу?

Відомо, що Ямайка славиться білим піском і бірюзовими водами, але менше 1 відсотка берегової лінії острова зараз доступне для місцевих жителів. Пляж Маммі-Бей, який раніше був популярним серед рибалок та місцевих дітей, тепер став частиною приватного курорту та житлового комплексу.

Більше 99 відсотків берегової лінії Ямайки тепер є приватними / фото BBC

Девон Тейлор, співзасновник організації Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (JaBBEM), розповідає, що багато громад по всьому острову ведуть судові справи, щоб повернути доступ до своїх улюблених пляжів. Лише після створення JaBBEM у 2021 році боротьба за доступ до пляжів набула популярності. Серед місць, до яких прагнуть повернути доступ: пляж Маммі-Бей, пляж Провіденс у Монтего-Бей, пляж Боба Марлі, річка Літл Данн та Блакитна лагуна.

Попри закриття багатьох курортів "все включено", деякі громадські пляжі залишаються відкритими для всіх. Seven Mile Beach у Негрілі, пляжі Вінніфред-Біч і Treasure Beach пропонують відвідувачам можливість насолоджуватися Карибами та підтримати місцеві громади. Монік Крісті, координаторка JaBBEM, наголошує, що важливо забезпечити місцевим жителям доступ до морів, так само як у Норвегії ліс належить усім.

Туризм на Ямайці ніколи не був таким масштабним. У 2024 році острів прийняв понад 4,3 мільйона відвідувачів – рекордний показник. Уряд продовжує робити ставку на розвиток цього сектору, і очікується, що до 2030 року на узбережжі з'являться близько 10 000 нових готельних номерів, пише Moneycontrol. Кожен новий курорт часто означає закриття ще однієї ділянки пляжу для місцевих жителів або введення плати за доступ.

