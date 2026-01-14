Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Чому Мальта вважається одним із найцікавіших туристичних напрямків Європи?

Мальта – невелика острівна держава, яка, попри свої розміри, може запропонувати туристам велику кількість цікавих міст і локацій. Тут гармонійно поєднуються багатовікова історія, середземноморський шарм та мальовничі морські пейзажі.

Як виглядає Валлетта: дивитись відео

Серцем країни є столиця Валлетта – компактне укріплене місто, внесене до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Саме тут розташована Велика гавань Валлетти, яку Times Malta назвала найкрасивішим портом у світі. Глибокі сині води, панорама історичних укріплень і будівлі медового кольору створюють один із найвпізнаваніших краєвидів Середземномор'я. Набережна гавані сьогодні є популярним місцем для прогулянок, адже колишні склади 18 століття перетворилися на ресторани, кафе та магазини.

Порт Валлетти / фото Malta Maritime Forum

Окрім столиці, на Мальті варто відвідати Мдіну – укріплене середньовічне місто, відоме як "Тихе місто". Його вузькі провулки, спокійна атмосфера та архітектура в стилі бароко й нормандської доби роблять Мдіну одним із найромантичніших місць острова. Також уваги заслуговують три міста: Вітторіоза, Сенглеа та Коспікуа, розташовані навпроти Валлетти через Велику гавань і тісно пов'язані з історією Мальти.

За межами міських локацій туристів приваблює узбережжя острова. Серед найвідоміших місць: бірюзова Блакитна лагуна на острові Коміно, піщані пляжі Золотої затоки та затока Мелліха, найбільший піщаний пляж країни, популярний серед сімей. Любителі активного відпочинку та снорклінгу часто обирають природний басейн і бухти Сент-Пітерс-Пул із прозорою водою та скелястими берегами.

