Є кілька європейських міст, де можна відпочити доволі дешево, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Path. У цих містах знайдеться бюджетне житло, недорогий громадський транспорт й ресторани з приємними цінами.

Які європейські міста варто відвідати?

Мішкольц, Угорщина

В Угорщині є четверте за величиною місто країни зі спокійною атмосферою. Воно точно підійде тим, кого відлякують туристичні натовпи Буковелю. Місто прикрашає відновлений замок Діошдьйор XIV століття й доглянутий пішохідний центр.

Гордістю міста є купальні Мішкольцтапольца, що розташовані в природних печерах. Туристи кажуть, що купання серед вапнякових скель дарує камерні враження, які точно запам’ятаються. А от поціновувачі природи можуть завітати в національний парк Бюкк з мальовничим озером Хаморі, печерами та водоспадами. Вражаючими сталактитами вирізняються печера Анна та печера Святого Стефана.

Загреб, Хорватія

Туристи дуже часто вирушають влітку до Спліта чи Дубровника, а Загреб залишається поза увагою. Загреб розташований далеко від моря й нагадує міста Центральної Європи – із зеленими парками, широкими проспектами й величною забудовою.

Старе місто вкрите бруківкою, середньовічними вежами та храмами з дахами, що вкриті яскравою черепицею. Над містом височіє готичний собор з двома шпилями. Доволі цікавим місцем є "Музей розірваних стосунків", який здивує туристів. Взимку в Загребі працює гірськолижний курорт Слєме.



Загреб – дуже красиве місто / Фото Pexels

Тирана, Албанія

Кожному варто хоча б раз побувати в столиці Албанії. Місто стрімко розвивається й стає динамічним та досить живим. У Тирані можна побачити османські мечеті, православні храми й дуже сучасні заклади під землею. Піраміда – стала однією з найвідоміших міських локацій. Балканська архітектура здатна закохати в себе гостинністю й розвиненою кавовою культурою.

