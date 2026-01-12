Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Не те, чого очікувала: чому туристка розчарувалася Канарами взимку

Чи безпечно відпочивати на популярних пляжах Тенеріфе?

На Тенеріфе з'явилися нові попереджувальні знаки для туристів із закликом "залишайтеся напоготові". Іспанський острів, розташований біля узбережжя Західної Африки і відомий своєю сонячною погодою протягом усього року.

Попередження встановлені в жвавих туристичних районах, зокрема в Лос-Крістіанос, Плайя-де-лас-Америкас, Пуерто-Колон, Пуерто-Сантьяго та Лос-Гігантес, через зростання кількості кишенькових крадіжок. Крім знаків на вулицях, інформацію поширюють через соціальні мережі та туристичні компанії.

Відпочинок на Тенеріфе / фото Canva

Тенеріфе залучає мільйони відвідувачів щороку: у 2024 році острів відвідали понад 6,2 млн іноземних туристів. Мандрівникам радять дотримуватися простих правил безпеки: не залишати цінності без нагляду, користуватися сумками на передній частині тіла та брати з собою лише необхідні гроші й картки.

За даними Міністерства внутрішніх справ, протягом перших дев'яти місяців минулого року рівень злочинності на Канарських островах зріс на 3,3 відсотка порівняно з попереднім роком.

Дивіться також Ця країна в Азії стає шалено популярною серед туристів

Якщо ви обираєте, де зупинитися на відпочинку, Коста-Адехе, ймовірно, стане чудовим вибором, пишуть туристи на платформі TripAdvisor. Район розташований на березі моря, тож з готелів відкриваються красиві краєвиди, а до пляжів можна дістатися пішки. Поруч є магазини та затишні вулички Ла Калети, до яких легко дійти пішки.

Коста-Адехе також має дуже хороший громадський транспорт, що дозволяє зручно пересуватися островом без автомобіля. Тут безліч ресторанів із приємними цінами, тож можна харчуватися поза готелем, насолоджуючись місцевою кухнею. Крім того, район відчувається безпечним для туристів, що додає впевненості під час прогулянок.

Де варто відпочити біля моря?