Який маловідомий грецький острів вартий уваги туристів?

Тихий грецький острів Алонісос ідеально підходить для тих, хто хоче уникнути натовпів і галасливих вечірок. На острові всього 3000 місцевих, тому тут панує спокійна і розслаблена атмосфера.

Атмосфера острова: дивитись відео

Пляж Агіос Дімітріос на півночі острова відзначається чистими бірюзовими водами та тишею: немає музики та натовпів, лише спокійна гавань і мальовничі краєвиди. Серед інших привабливих пляжів: Коккінокастро з гальковим берегом серед високих червоних скель і мілководна Крісі Мілія.

Острів популярний серед любителів підводного плавання: поруч знаходиться затоплена корабельна аварія 5 століття до нашої ери. Також на Алонісосі розташований перший у Європі національний морський парк, створений для захисту середземноморських тюленів-монахів, що перебувають під загрозою зникнення.

Національний морський парк / фото TripAdvisor

Платформа TripAdvisor зробила список найкращих ресторанів, де можна смачно та різноманітно поїсти:

Taverna Meltemi – затишний ресторан-бар із класичною грецькою кухнею. Пропонуються вегетаріанські та веганські страви, свіжі морепродукти та традиційні мезе. Ідеальне місце для вечері з видом на море.

– затишний ресторан-бар із класичною грецькою кухнею. Пропонуються вегетаріанські та веганські страви, свіжі морепродукти та традиційні мезе. Ідеальне місце для вечері з видом на море. Eleonas – ресторан середземноморської кухні, де можна насолодитися обідом або вечерею на відкритому повітрі. Є варіанти для вегетаріанців, затишна атмосфера з терасою серед оливкових дерев.

– ресторан середземноморської кухні, де можна насолодитися обідом або вечерею на відкритому повітрі. Є варіанти для вегетаріанців, затишна атмосфера з терасою серед оливкових дерев. Tassia's Cuisine – ресторан із фокусом на свіжі морепродукти та класичні середземноморські страви. Тут можна спробувати традиційні грецькі рецепти, приготовані з локальних продуктів.

– ресторан із фокусом на свіжі морепродукти та класичні середземноморські страви. Тут можна спробувати традиційні грецькі рецепти, приготовані з локальних продуктів. Fresh Fish Megalos Mortias – невеликий ресторан, відомий своїми морепродуктами та європейськими стравами. Атмосфера невимушена, ідеально підходить для спокійного обіду після пляжу.

– невеликий ресторан, відомий своїми морепродуктами та європейськими стравами. Атмосфера невимушена, ідеально підходить для спокійного обіду після пляжу. Chrisi Milia Restaurant / Cafe Bar – ресторан та кафе-бар з морепродуктами та традиційною середземноморською кухнею. Відкрита тераса з видом на море робить заклад популярним серед туристів.

Заклад Dendrolimano / фото TripAdvisor

Dendrolimano – ресторан із широким вибором морепродуктів і європейських страв. Стиль інтер'єру простий, а кухня відображає місцеві кулінарні традиції.

