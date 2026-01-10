Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на The Sun.
Дивіться також Зараз ідеальний час побачити Дубай: які ціни на бюджетний і розкішний відпочинок
Який маловідомий грецький острів вартий уваги туристів?
Тихий грецький острів Алонісос ідеально підходить для тих, хто хоче уникнути натовпів і галасливих вечірок. На острові всього 3000 місцевих, тому тут панує спокійна і розслаблена атмосфера.
Атмосфера острова: дивитись відео
Пляж Агіос Дімітріос на півночі острова відзначається чистими бірюзовими водами та тишею: немає музики та натовпів, лише спокійна гавань і мальовничі краєвиди. Серед інших привабливих пляжів: Коккінокастро з гальковим берегом серед високих червоних скель і мілководна Крісі Мілія.
Острів популярний серед любителів підводного плавання: поруч знаходиться затоплена корабельна аварія 5 століття до нашої ери. Також на Алонісосі розташований перший у Європі національний морський парк, створений для захисту середземноморських тюленів-монахів, що перебувають під загрозою зникнення.
Національний морський парк / фото TripAdvisor
Дивіться також Не тільки Єгипет: топ-7 напрямків від експерта, де відпочити в січні на морі
Платформа TripAdvisor зробила список найкращих ресторанів, де можна смачно та різноманітно поїсти:
- Taverna Meltemi – затишний ресторан-бар із класичною грецькою кухнею. Пропонуються вегетаріанські та веганські страви, свіжі морепродукти та традиційні мезе. Ідеальне місце для вечері з видом на море.
- Eleonas – ресторан середземноморської кухні, де можна насолодитися обідом або вечерею на відкритому повітрі. Є варіанти для вегетаріанців, затишна атмосфера з терасою серед оливкових дерев.
- Tassia's Cuisine – ресторан із фокусом на свіжі морепродукти та класичні середземноморські страви. Тут можна спробувати традиційні грецькі рецепти, приготовані з локальних продуктів.
- Fresh Fish Megalos Mortias – невеликий ресторан, відомий своїми морепродуктами та європейськими стравами. Атмосфера невимушена, ідеально підходить для спокійного обіду після пляжу.
- Chrisi Milia Restaurant / Cafe Bar – ресторан та кафе-бар з морепродуктами та традиційною середземноморською кухнею. Відкрита тераса з видом на море робить заклад популярним серед туристів.
Заклад Dendrolimano / фото TripAdvisor
- Dendrolimano – ресторан із широким вибором морепродуктів і європейських страв. Стиль інтер'єру простий, а кухня відображає місцеві кулінарні традиції.
Де класно відпочити біля моря взимку?
Ми вже писали про ідеальні локації для відпочинку у лютому біля моря. Однією із них є Агадір, Марокко – середня температура 21 градус, золоті пляжі, серфінг, історичні руїни та різноманітні ринки.
Або ж, багато туристів поділилися своїм досвідом відпочинку на Фуертевентурі: вони провели там тиждень у лютому, відзначили комфортну теплу температуру, яка дозволяла купатися щодня, і радять брати в оренду автомобіль, щоб щодня досліджувати нові пляжі залежно від напрямку вітру.
Також дізнайтесь про секретний рай Іспанії, який назвали найкращим містом для зимового відпочинку, і це Ієрро. Він може похвалитися тихими й спокійними пляжами, прихованими бухтами, вулканічним рельєфом, горами й природною красою.