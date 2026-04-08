Такий статус вражаючій локації надало відоме тревел-видання Time Out. Відносно маловідомий Пікос-де-Еуропа стає раєм для активного відпочинку на природі.

Чим особливий Пікос-де-Еуропа?

Вражаючий гірський хребет з’явився на першій сходинці, випередивши деякі навіть найпопулярніші фотолокації світу. Проте для багатьох мандрівників Пікос-де-Еуропа ще є не зовсім помітним.

Іспанський гірський хребет простягається через Астурію, Кантабрію, Кастилію і Леон. Місце вирізняється гострими вапняковими вершинами, глибокими ущелинами та альпійськими озерами.

Пікос-де-Еуропа розділений річками на три окремі масиви та вважається одним з найвідоміших пішохідних маршрутів Іспанії. Мандрівники навіть називають це місце "дивом географії", пише Euronews.



Неймовірний краєвид гірського хребта Пікос-де-Еуропа / Фото Pexels

Визначною ключовою пам’яткою парку є Рута-дель-Карес, яку часто називають однією з найвидовищніших пішохідних стежок Іспанії.

Вона пролягає через ущелину Карес. Туристи проходять вузький маршрут вирубаний у скелі, з крутими обривами, проте з панорамними краєвидами вздовж шляху.

Найбільше туристів на шляху вражають льодовикові озера, що розташовані високо в горах і є неабияк фотогенічними місцями на півночі Іспанії.

Канатні дороги, села та місцева їжа

Досвіджувати місцевість можна не лише пішки. Канатна дорога Фуенте-Де піднімає відвідувачів на висоту понад 750 метрів лише за кілька хвилин, відкриваючи захопливі краєвиди на навколишні вершини.



Вражаючий краєвид гірського хребта Пікос-де-Еуропа / Фото Pexels

Традиційні села на шляху також стають базою дослідження. Туристи захоплюються вузькими вуличками, кам’яними будинками та невеликими місцевими ресторанами.

Додаткові враження під час подорожі можна отримати через їжу. Район відомий ситними гірськими стравами, а ще – міцними сирами. Найвідоміший з них – сир Кабралес, який витримується в печерах та має особливий смак.

Дістатися до гірського хребта можна з двох міст – Сантандер та Ов’єдо, до яких можна доїхати на автомобілі за кілька годин.

Найкращим часом для відвідування Пікосу-де-Еуропи вважається весна та рання осінь. Температура в ці пори м’яка та приємна, без натовпів туристів, які вже спостерігаються влітку.

