Соло-поїздки починають набирати популярності, тому користувачка Threads @oliaa_p запитала українців, куди можна поїхати самому на 3 – 4 дні. У цьому дописі зібралася майже сотня коментарів з порадами від туристів.
Куди туристи радять летіти наодинці?
- Швеція. Мандрівники радять звернути увагу на столицю Швеції – Стокгольм через доступний переліт. Додатковим бонусом є безкоштовний транспорт для українців.
- Іспанія. "Я літала у Іспанію, а саме у Валенсію сама, почувалась там безпечно і дуже сподобалось місто", – зазначила одна з користувачок.
Італія. Вважається однію з найпопулярніших країн для соло-подорожей. Туристи відзначають, що досить бюджетною є Сицилія, на півночі можна відвідати Мілан, Комо, Верону, озеро Гарда чи Венецію, а також поїхати в Рим. У Сицілії відзначили привітних людей, неймовірну природу та вулкан Етна.
"Летів в Неаполь з таким маршрутом один день сам Неаполь. Другий день поїздом в Рим і цілий день там. Третій день вулкан Везувій і ще можна погуляти по Неаполі. За 3 дні скільки емоцій в мене ще не було", – відзначив користувач.
Для тих, хто буде неподалік Мілану, радимо відвідати Орта-Сан-Джуліо – це тихе містечко на півночі Італії, відоме середньовічними вуличками та видом на острів Сан-Джуліо з монастирем і базилікою, пише The Times. Острів Сан-Джуліо відомий як "Шлях тиші" і є популярним серед італійців для сйних прогулянок, зберігаючи тишу і спокій, на відміну від переповнених туристами інших озер.
- Португалія. Мандрівники радять відвідати Лісабон. У столиці Португалії можна зекономити й не витратити багато грошей. А ще там дуже красиво, особливо у травні.
- Хорватія. "Дубровнік заповнений людьми, тому що вони з’їжджаються дивитися, де знімали "Гру престолів", але все решта – супер класно. Природа шикарна, можна знайти дешеве та класне житло і ресторації місцеві", 0 відзначила туристка у дописі.
- Австрія. Для тих, хто не хоче довго стояти в чергах на кордоні, може запланувати поїздку у Відень. У столицю Австрії зі Львова йде прямий потяг.
- Чехія. "У Празі можна буде прекрасно погуляти по центру і ще навіть 1 – 2 музеї побачити", – розповіла туристка Маргарита.
- Нідерланди. Туристи відзначили цю країну ідеальною для соло. Тут музеї, сучасність, історія, мистецтво, і краса навколо. Загалом – досить безпечно і комфортно.
