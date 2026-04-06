Італія. Вважається однію з найпопулярніших країн для соло-подорожей. Туристи відзначають, що досить бюджетною є Сицилія, на півночі можна відвідати Мілан, Комо, Верону, озеро Гарда чи Венецію, а також поїхати в Рим. У Сицілії відзначили привітних людей, неймовірну природу та вулкан Етна.

"Летів в Неаполь з таким маршрутом один день сам Неаполь. Другий день поїздом в Рим і цілий день там. Третій день вулкан Везувій і ще можна погуляти по Неаполі. За 3 дні скільки емоцій в мене ще не було", – відзначив користувач.

Для тих, хто буде неподалік Мілану, радимо відвідати Орта-Сан-Джуліо – це тихе містечко на півночі Італії, відоме середньовічними вуличками та видом на острів Сан-Джуліо з монастирем і базилікою, пише The Times. Острів Сан-Джуліо відомий як "Шлях тиші" і є популярним серед італійців для сйних прогулянок, зберігаючи тишу і спокій, на відміну від переповнених туристами інших озер.