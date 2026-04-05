У квітні ціни на авіаквитки та проживання ще значно нижчі, а популярні напрямки спокійніші, ніж у розпал сезону, пише In Journal. Є кілька європейських напрямків, які поєднують в собі хороші ціни та незабутні враження.

Які є бюджетні напрямки навесні?

Будапешт (Угорщина)

У столиці Угорщини поєднується культура, гастрономія та активне нічне життя. Місто відоме вражаючою архітектурою, Дунаєм та знаменитими термальними купальнями, які є частиною місцевого способу життя.

В Угорщині велика кількість музеїв, галерей та історичних пам’яток. Завдяки доступним цінам на проживання та харчування, місто потрапляє до списків найвигідніших європейських місць для відпочинку.

Навесні тут радять гуляти парками та відвідувати різні площі міста, оскільки температура добре підходить для піших прогулянок по місту.

Краків (Польща)

Краків – ідеальне польське місто для відвідування навесні. Туристам радять прогулятися середньовічною площею, побачити Вавелький замок, а також завітати в галереї чи приїхати на фестиваль. Ціни на їжу та розваги тут набагато нижчі, ніж в західноєвропейських мегаполісах.

Порту (Португалія)

У Порту радять їхати тим, хто хоче відчути середземноморську атмосферу, але за значно доступнішими цінами, ніж в Лісабоні. Місто на річні Дору відоме барвистими фасадами, а туристи можуть здійснити романтичні прогулянки вздовж узбережжя.

У квітні чи травні температура у Порту ще не надто висока, а в місті набагато тихіше й спокійніше, ніж буває в розпал літнього туристичного сезону.

Сараєво (Боснія і Герцоговина)

Сараєво підійде тим туристам, які хочуть відчути історію, культуру та гастрономію Балкан. Тут доступні ціни на проживання та харчування. Обід у місцевому ресторані обійдеться у кілька євро.

Найбільше у світі туристичне видавництво Lonely Planet навіть включило Сараєво до списку найкращих європейських міст для ідеального відпочинку на вихідні.

Софія (Болгарія)

Цю одну з європейських столиць часто не помічають, проте вона здатна подарувати незабутній досвід міської подорожі. У місті є багато вражаючих церков, широких бульварів, які нагадують середземноморські міста.

Перевагою Софії є доступні ціни на проживання та ресторани, тож тут можна чудово провести вихідні, не витрачаючи багато грошей.

Що ще варто прочитати?