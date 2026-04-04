Travel Off Path розповів про три європейські острови, на яких можна по-справжньому перезавантажитися і відпочити душею. Про них не знають туристи, а тому атмосфера тут значно спокійніша, ніж, наприклад, на Майорці чи Санторіні.

Де у Європі є маловідомі острови без натовпу?

Егіна, Греція

Острів Егіна у Греції – це барвиста гавань з неокласичними будівлями у пастельних тонах. Тут є багато сімейних таверн з морепродуктами, а в кожному магазині продають егінські фісташки, які на острові додають геть до всього – морозива, лікерів, песто тощо.

Історія Егіни дуже довга. Згідно з міфами, Зевс приніс сюди німфу Егіну і з того часу острів почав зватися її іменем. На острові збереглося багато італійської архітектури, адже у 15 – 16 століттях ним володіли венеціанці. Як пише "Україна Інкогніта", тут вражають не лише тисячолітня історія та колоритна атмосфера, а й краєвиди – гостроверхі гори, навколишні острови тощо.

Туристам треба обов'язково побачити 2526-річний храм Афаї з видом на Саронічну затоку. Насолоджуватися архітектурою можна без поспіху, адже на острові нема туристичних натовпів.

Зауважимо, дістатися Егіни можна пором від порту Піренеїв – плисти близько 50 хвилин.

Острів Егіна у Греції / Фото Depositphotos

Іль-д'Олерон, Франція

Цей острів розташований у Біскайській затоці Атлантичного океану і належить Франції. Дістатися до нього можна мостом з материка. Їхати з Парижа – близько 6 годин.

Іль-д'Олерон – це нетипова Франція. Тут ростуть соснові ліси, є багато рибальських селищ та велосипедних доріжок. Крім того, цей острів – справжня столиця устриць. Тут вони найсвіжіші та найсмачніші.

Понца, Італія

Острів Понца у Понтійському архіпелазі – це справжня "прихована перлина" Італії. Тут є різкі скелі, на яких стоять кольорові будинки, приховані бухти, до яких можна дістатися лише човном, та чисті пляжі. Головне місто – Понца-Порто – це тиха гавань, оточена рибальськими човнами. Тут у тавернах готують страви з морепродуктів, які місцеві рибалки виловили вранці.

Більшість пляжів острова кам'янисті, тому мешканці Понци зазвичай відпочивають на Chiaia di Luna – мальовничому піщаному пляжі у формі півмісяця. Однак через небезпеку обвалів дістатися на цей пляж можна лише морем.



Пляж Chiaia di Luna / Фото franco m

