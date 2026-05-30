Під землею в мексиканській пустелі Чіуауа розташоване одне з найвражаючих природних відкриттів у світі – це печера кристалів у шахті Найка. Це величезна підземна порожнина, заповнена гігантськими напівпрозорими кристалами селеніту, деякі з яких сягають понад 10 метрів у довжину, розповідає National Geographic. Усередині печери панують майже нереальні умови: висока температура, надзвичайна вологість і повна ізоляція від зовнішнього світу. Через це місце є одночасно і неймовірно красивим, і смертельно небезпечним для людини.

Печера кристалів: підземний світ, який майже неможливо дослідити

Печеру випадково виявили під час робіт у шахті, коли гірники пробили доступ до величезної порожнини на глибині сотень метрів. Усередині вони побачили хаотичний "ліс" величезних кристалів, які формувалися протягом сотень тисяч років. Формування цього унікального середовища стало можливим завдяки гарячим підземним водам і магматичному теплу, яке довгий час підтримувало стабільну температуру.

Саме в таких умовах мінерали повільно кристалізувалися, створивши одну з найдивовижніших геологічних структур на планеті. Через екстремальні умови (температуру близько 58 градусів та майже 100% вологість) перебування всередині печери можливе лише у спеціальних охолоджувальних костюмах і лише протягом кількох десятків хвилин.

Графік малювання шарів землі / фото Альберта Віла та Андреу Моденес, Барселонський університет

Життя всередині кристалів

Під час досліджень вчені зробили ще більш несподіване відкриття. Усередині рідинних "капсул", замкнених у кристалах, вони виявили мікроскопічні організми. Це бактерії, які могли перебувати в ізоляції від 10 до 50 тисяч років. Ці мікроорганізми виявилися здатними "прокидатися" після тривалого стану спокою і відновлювати активність у лабораторних умовах.

Більше того, їхній генетичний код не повністю збігається з уже відомими науці видами, що може вказувати на унікальні форми життя, адаптовані до екстремального середовища. Водночас науковці обережні у висновках: частина дослідників припускає, що мікроби могли потрапити у зразки вже під час буріння або збору матеріалів. Тому питання їхнього справжнього походження досі залишається відкритим.