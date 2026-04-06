Италия. Считается одной из самых популярных стран для соло-путешествий. Туристы отмечают, что достаточно бюджетной является Сицилия, на севере можно посетить Милан, Комо, Верону, озеро Гарда или Венецию, а также поехать в Рим. В Сицилии отметили приветливых людей, невероятную природу и вулкан Этна.

"Летел в Неаполь с таким маршрутом один день сам Неаполь. Второй день поездом в Рим и целый день там. Третий день вулкан Везувий и еще можно погулять по Неаполю. За 3 дня сколько эмоций у меня еще не было", – отметил пользователь.

Для тех, кто будет неподалеку Милана, советуем посетить Орта-Сан-Джулио – это тихий городок на севере Италии, известен средневековыми улочками и видом на остров Сан-Джулио с монастырем и базиликой, пишет The Times. Остров Сан-Джулио известен как "Путь тишины" и является популярным среди итальянцев для синих прогулок, сохраняя тишину и спокойствие, в отличие от переполненных туристами других озер.