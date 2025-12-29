Один так званий "таємний" іспанський острів може бути ідеальним місцем для зимового відпочинку. Він має все найкраще, що є в цьому регіоні, – гарні пляжі, чудові села, відмінну їжу, але без надмірних цін і черг відвідувачів, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Де відпочити на Канарах?

Йдеться про Ієрро, який Travel and Tour World описує як таємний зимовий курорт. Попри 20 градусів тепла взимку, найзахідніший та найменший з семи основних островів Канарського архіпелагу залишається недооціненим.

Ба більше, він може похвалитися тихими й спокійними пляжами, прихованими бухтами, вулканічним рельєфом, горами й природною красою.



Ієрро / Фото Hotels.com

Вулкани, лавові потоки, густі ліси сосен та дерева, що схиляються під поривами вітру, стрімкі скелі, створюють особливу атмосферу. На острові можна відключитися від буденних справ і насолодитися весняним кліматом, який панує на Канарських островах цілий рік.

Їжа на острові також чудова, зі свіжими місцевими інгредієнтами та фантастичними сирами.

Що відомо про відпочинок на Канарах?

Канарські острови – це одне з найпопулярніших місць для туристів, яке потрапило у список місць Fodor's, які варто оминути під час наступної відпустки. Причина – надмірний туризм на островах, від якого втомилися місцеві жителі.

Зокрема, на початку 2025 року мешканці Тенерифе, Гран-Канарії та Лансароте протестували під гаслом "Канарські острови мають межу".

Через надмірний туризм, зростання вартості житла та тиск на навколишнє середовище подорожі до цього регіону обходяться дуже дорого.

Яке місце рекомендують на Канарах?