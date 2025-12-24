Курортне містечко Лос-Крістіанос на Тенерифе виявилося найкращим місцем в Європі, щоб втекти від зими. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Де відпочити в Європі взимку?
Туристичний сайт Holidu дослідив середню кількість сонячних годин на день у Європі, щоб визначити найсонячніші місця для відвідування в січні. Тенерифе опинився на першому місці, пропонуючи 320 сонячних годин протягом січня.
Високий і низький сезон на острові – це два різні світі. Тенерифе – це одне з тих місць, де місцеві жителі протестують проти надмірного туризму, оскільки під час високого сезону кількість відвідувачів різко зростає. Однак січень – це тихий місяць на острові, тому туристи можуть почуватися вільніше, адже місцеві жителі не втомлені величезними натовпами відвідувачів, які забивають вулиці та пляжі.
Температура на Тенерифе в січні відносно висока – близько 20 градусів тепла.
Лос-Крістіанос – ідеальне місце, щоб зігрітися цієї зими. Чи хочете ви відвідати один з омріяних пляжів міста, чи вирушити на пригоди до Monkey Park, у цьому теплому куточку є чим зайнятися,
– зазначає Holidu.
Лос-Крістіанос / Фото Geio Tischler via Unsplash
Лос-Крістіанос розташований на південному краю найбільшого з Канарських островів. Він оточений мальовничими пляжами й пропонує туристам безліч розваг. Тут є мальовнича гавань з човнами, що погойдуються на хвилях, барами та ресторанами на набережній, а також розкішні готелі, де відвідувачі можуть відпочити під сонцем.
До найкращих пляжів у цьому районі належать Playa de las Vistas та Puerto del Cristianos. Окрім відпочинку на пляжі, туристи можуть відвідати такі визначні пам'ятки, як Старе місто Лос-Крістіанос, Парк мавп і церква Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Які місця рекомендують для відпочинку взимку?
Острів Тенерифе – це не єдине місце в Європі, де можна насолодитися сонцем взимку. Зокрема, туристам рекомендують відвідати Пафос на Кіпрі або португальську Мадейру. Завдяки м'якому клімату архіпелаг отримав прізвисько "Острів вічної весни".
Чимало туристів, як-от українці, обирають для зимового відпочинку Єгипет, який також гарантує теплу погоду. Для пляжного відпочинку найкращим місцем є курорт Шарм-ель-Шейх, зокрема, бухта Naama Bay.
Карибські острови – це теж популярний напрямок, де можна насолодитися зимовим сонцем. Альтернативою Карибам є острів Сал, що входить до складу Кабо-Верде, і стрімко набирає популярності для зимового відпочинку.