Курортне містечко Лос-Крістіанос на Тенерифе виявилося найкращим місцем в Європі, щоб втекти від зими. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Європі взимку?

Туристичний сайт Holidu дослідив середню кількість сонячних годин на день у Європі, щоб визначити найсонячніші місця для відвідування в січні. Тенерифе опинився на першому місці, пропонуючи 320 сонячних годин протягом січня.

Високий і низький сезон на острові – це два різні світі. Тенерифе – це одне з тих місць, де місцеві жителі протестують проти надмірного туризму, оскільки під час високого сезону кількість відвідувачів різко зростає. Однак січень – це тихий місяць на острові, тому туристи можуть почуватися вільніше, адже місцеві жителі не втомлені величезними натовпами відвідувачів, які забивають вулиці та пляжі.

Температура на Тенерифе в січні відносно висока – близько 20 градусів тепла.

Лос-Крістіанос – ідеальне місце, щоб зігрітися цієї зими. Чи хочете ви відвідати один з омріяних пляжів міста, чи вирушити на пригоди до Monkey Park, у цьому теплому куточку є чим зайнятися,

Лос-Крістіанос / Фото Geio Tischler via Unsplash

Лос-Крістіанос розташований на південному краю найбільшого з Канарських островів. Він оточений мальовничими пляжами й пропонує туристам безліч розваг. Тут є мальовнича гавань з човнами, що погойдуються на хвилях, барами та ресторанами на набережній, а також розкішні готелі, де відвідувачі можуть відпочити під сонцем.

До найкращих пляжів у цьому районі належать Playa de las Vistas та Puerto del Cristianos. Окрім відпочинку на пляжі, туристи можуть відвідати такі визначні пам'ятки, як Старе місто Лос-Крістіанос, Парк мавп і церква Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Які місця рекомендують для відпочинку взимку?