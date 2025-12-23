Туристам рекомендують відвідати острів Сал, що входить до складу Кабо-Верде. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Куди поїхати на море взимку?
Курорт, що входить до архіпелагу з 10 островів, випередив усі Канарські острови і посів перше місце в рейтингу easyJet Winter Sun Index. Він навіть отримав назву "нові Канарські острови" і "Кариби без джетлагу" завдяки своїм прекрасним білим піщаним пляжам і зручному доступу.
Ба більше, з температурою 25 градусів тепла у січні, Сал швидко стає популярним місцем для зимового відпочинку. Температура моря також залишається на рівні 22 – 24 градусів, що трохи прохолодніше, ніж літні максимуми, але загалом достатньо тепло, щоб плавати та займатися водними видами спорту. Найкраще те, що тут близько 10 годин сонячного світла на день, порівняно з 6 – 7 годинами на Тенерифе.
У середньому в зимові місяці на Кабо-Верде випадає лише 1 – 3 міліметри опадів, що також робить його одним з найсухіших зимових сонячних напрямків. На Гран-Канарії цей показник становить 15 – 20 міліметрів, а в Агадірі – 28 – 40 міліметрів, що означає вищий ризик коротких злив.
Ілюстративне фото моря / Фото Pexels
Південь острова Сал є одним з найпопулярніших серед туристів районів Кабо-Верде завдяки білосніжним пляжам, і саме тут розташована більшість великих готелів. Однак, якщо ви хочете відійти від уторованих стежок, на заході острова є селище Мурдейра, яке менш відоме та має тихі пляжі з м'яким піском.
Ви навіть можете сісти на пором, щоб відвідати інші острови, наприклад Боа-Вісту. На ньому є лише одне невелике містечко, Сал-Рей, і кілька готелів. Він оточений білосніжними пляжами і бірюзовими водами, і, прогулюючись узбережжям, ви навіть можете побачити місця гніздування черепах.
Які ще напрямки рекомендують для відпустки взимку?
Хоча зима у більшості країн Європи холодна, все ж існує кілька місць, де можна насолодитися сонцем. Так, туристам рекомендують відвідати Пафос на Кіпрі або Мадейру, яка вже давно отримала прізвисько "Острів вічної весни" завдяки м'якому клімату, що панує тут цілий рік.
Єгипет – ще одна країна, яка гарантує теплу погоду взимку, а курорт Шарм-ель-Шейх визнано найкращим напрямком для пляжного відпочинку. Зокрема, бухта Naama Bay пропонує білосніжний пісок і спокійну воду.
Для бюджетного й екзотичного відпочинку мандрівникам пропонують відвідати архіпелаг Базаруто в Мозамбіку, який визнали найкращим острівним напрямком в Африці та Індійському океані.