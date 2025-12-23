Туристам рекомендують відвідати острів Сал, що входить до складу Кабо-Верде. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати на море взимку?

Курорт, що входить до архіпелагу з 10 островів, випередив усі Канарські острови і посів перше місце в рейтингу easyJet Winter Sun Index. Він навіть отримав назву "нові Канарські острови" і "Кариби без джетлагу" завдяки своїм прекрасним білим піщаним пляжам і зручному доступу.

Ба більше, з температурою 25 градусів тепла у січні, Сал швидко стає популярним місцем для зимового відпочинку. Температура моря також залишається на рівні 22 – 24 градусів, що трохи прохолодніше, ніж літні максимуми, але загалом достатньо тепло, щоб плавати та займатися водними видами спорту. Найкраще те, що тут близько 10 годин сонячного світла на день, порівняно з 6 – 7 годинами на Тенерифе.

У середньому в зимові місяці на Кабо-Верде випадає лише 1 – 3 міліметри опадів, що також робить його одним з найсухіших зимових сонячних напрямків. На Гран-Канарії цей показник становить 15 – 20 міліметрів, а в Агадірі – 28 – 40 міліметрів, що означає вищий ризик коротких злив.



Південь острова Сал є одним з найпопулярніших серед туристів районів Кабо-Верде завдяки білосніжним пляжам, і саме тут розташована більшість великих готелів. Однак, якщо ви хочете відійти від уторованих стежок, на заході острова є селище Мурдейра, яке менш відоме та має тихі пляжі з м'яким піском.

Ви навіть можете сісти на пором, щоб відвідати інші острови, наприклад Боа-Вісту. На ньому є лише одне невелике містечко, Сал-Рей, і кілька готелів. Він оточений білосніжними пляжами і бірюзовими водами, і, прогулюючись узбережжям, ви навіть можете побачити місця гніздування черепах.

