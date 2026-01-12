Канарські острови називають ідеальним напрямком у будь-який сезон. Мовляв, погода тут завжди нагадує літню. Однак мандрівниця @marimariiiiiiia точно не очікувала того, що на неї чекало на Гран-Канарії в грудні. Про це повідомляє 24 Канал.

Яким виявився справжній відпочинок на Канарах у грудні?

Погода на Гран-Канарії була дощовою від самого ранку. На відео мандрівниця поділилася одним своїм днем, який розпочався з дощу і ним і закінчився. Вітер на пляжі Playa de Las Canteras був настільки сильним, що здавалося от-от здує дівчину. Після того почалася сильна злива, і мандрівниця поїхала в історичний центр міста Vegueta, де нарешті вийшло сонце.

Щоправда, раділа українка не довго, адже після короткої прогулянки знову почав падати дощ. Дівчині довелося перечікувати його у кав'ярні, щоб не промокнути до нитки. Після короткої перерви, коли українці вдалося намочити ноги в холодному океані, знову почав падати дощ. Дівчина була розчарована через погоду, яка псувала її плани і не давала комфортно насолоджуватися островом.

Зверніть увагу! Українка, яка живе на Тенеріфе, розповіла, що ніколи не можна робити на цьому Канарському острову, якщо ви хочете залишитися живим. Вона закликає у жодному разі не наближатися до океану і навіть природних басейнів, коли на березі висить червоний прапор. Лише за останні кілька місяців не раз траплялися ситуації, коли туристи гинули, бо їх зносило сильними хвилями.

Чи нормальна така погода для Канар у грудні?

Мусимо зауважити, що дівчина відпочивала на півночі Гран-Канарії. Як відомо, у північній частині Канарських островів завжди холодніше, а тим паче взимку. Дощі, сильний вітер та мінлива погода – це цілком прогнозована погода для цього регіону.

Середня температура повітря вдень на Гран-Канарії у грудні становить +22 градуси, а вночі – +17 градусів, пишуть Canarias Lovers. Температура води в океані становить близько +20 градусів. Також треба розуміти, що грудень є найвологішим місяцем на островах.

За теплом, сонцем і можливістю покупатися в океані у грудні треба їхати лише на південні курорти. Тут погода більш стабільна і тепла.