Туристка з Великої Британії розповіла The Sun, як їй вдалося шалено зекономити на подорожі. Про це повідомляє 24 Канал.

Цікаво Курорти перейшли межу: на якому острові місцевим заборонено вхід до багатьох пляжів

Туристка купила тур за копійки: як їй це вдалося?

За семиденний круїз Гаррієт заплатила всього 12,5 тисяч гривень, що становить близько 1 700 гривень за добу. Вона зізналася, що за ці гроші у деяких барах Лондона навіть не купиш три коктейлі. Туристка подорожувала на круїзному судні Norwegian Bliss, а маршрут пролягав по мексиканській рив'єрі. У суму, яку вона заплатила, входило проживання, харчування, розважальна програма та три зупинки у портах.

Така дешева ціна за круїз пояснюється кількома нюансами.

По-перше, судно Norwegian Bliss вважається старим – воно вступило в експлуатацію у 2018 році. На борту немає новомодних технологій, а інтер'єр доволі стриманий і традиційний.

При цьому для пасажирів тут щодня влаштовують різні майстер-класи, ігрові шоу, комедійні виступи тощо. На палубі є різні водні гірки та басейни. На судні було настільки цікаво, що деякі пасажири навіть не виходили у порту.

По-друге, британка обрала внутрішню каюту без вікон, яка традиційно є дешевшою.

По-третє, причина й у даті круїзу – він відбувся напередодні різдвяних свят і канікул у школах, а у цей період зазвичай люди не так активно подорожують. У міжсезоння круїзні компанії зазвичай знижують ціни, аби заманити туристів.

Басейн на круїзному лайнері / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Експертка з круїзних подорожей Анастасія Атласова дала кілька порад тим, хто вперше хоче спробувати такий вид мандрівок. Вона радить уважно стежити за щоденними оновленнями подій на судні, аби не пропустити чогось цікаво. Крім того, на борт варто взяти з собою найважливіші речі в окрему сумку, оскільки багаж можуть доставити пізніше.

А як щодо зимового круїзу Середземним морем?

Подружня пара відправилася у круїз по Середземному морі у лютому і була приємно вражена. Хоч на вулиці й було холодно, а на палубі не було басейнів та інших розваг, та ця подорож дозволила мандрівникам по-іншому побачити знайомі місця Європи.

Замість величезної кількості туристів, їх оточувала блаженна тиша. Подружжю здавалося, наче все Середземномор'я належить лише їм. Крім того, вони добряче зекономили, адже взимку круїзи Європою набагато дешевші, аніж влітку.